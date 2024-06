Il mio amico immaginario: ecco il primo trailer del film d'animazione in arrivo su Netflix

News Cinema

Dal 5 luglio in streaming sulla piattaforma si potrà vedere questo anime prodotto dal giapponese Studio Ponoc. E se le immagini rievocano quelle di Miyazaki, c'è una ragione ben precisa.

È stato diffuso online il primo trailer ufficiale di un film animato proveniente dal Giappone che debutterà in streaming su Netflix il 5 luglio. Si intitola Il mio amico immaginario, e se le sue immagini vi ricordano in qualche modo quelle del film del grande Hayao Miyazaki, non è un caso.

Il mio amico immaginario è infatti prodotto dallo Studio Ponoc, società che venne fondata da un ex Studio Ghibli come Yoshiaki Nishimura, il quale fu in grado di portare con sé molti animatori di Ghibli. Anche il regista di questo nuovo film, Yoshiyuki Momose, viene dalla Ghibli, dove aveva lavorato come animatore a innumerevoli progetti, tra i quali Porco Rosso, La principessa Mononoke e La città incantata.

Qui di seguito il trailer ufficiale originale e la trama di Il mio amico immaginario, che viene descritto come "un'avventura indimenticabile sull'amore, sulla perdita e sul potere curativo dell'immaginazione."





Il mio amico immaginario di Studio Ponoc ritrae la ricchezza dell'umanità e della creatività attraverso gli occhi della giovane Amanda e del suo compagno immaginario Rudger, un coetaneo frutto dell'immaginazione della bambina con il quale condivide emozionanti e fantastiche avventure. Ma un giorno Rudger resta all'improvviso solo: giunto nella Città degli amici immaginari, dove quelli dimenticati vivono e lavorano, deve affrontare una minaccia misteriosa.