Il migliore dei mondi: il trailer del nuovo film di Maccio Capatonda dal 17 novembre su Prime Video

Arriva in esclusiva su Prime Video il 17 novembre il nuovo imperdibile film di Maccio Capatonda, Il migliore di mondi. Nel cast anche Pietro Sermonti. Ecco il trailer.

Non sappiamo voi, ma noi siamo da sempre fan della comicità assurda ed esilarante di Maccio Capatonda, al secolo Marcello Macchia. Il vincitore della seconda edizione di LOL - Chi ride è fuori, dopo l'ospitata come elemento distruttore in quella successiva, torna su Prime Video il 17 novembre con l'esclusiva del suo nuovo film. Si intitola Il migliore dei mondi e questo è il trailer ufficiale.



Il migliore dei mondi: Il Trailer Ufficiale del Film con Maccio Capatonda - HD

Il migliore dei mondi: cast e trama

Diretto a sei mani da Macchia con Danilo Carlani e Alessio Dogana, come avete visto Il migliore dei mondi è una satira capatondiana del continuo e per molti aspetti esasperante avanzare della tecnologia e della nostra dipendenza da essa per tutto, e le risate non mancheranno di sicuro. Affiancano Maccio in questa impresa il sempre irresistibile Pietro Sermonti e Martina Gatti. Questa la trama ufficiale del film, che contiene anche un brano originale di Myss Keta, "Condannata a danzare":

Immaginiamo un uomo comune del millennio digitale catapultato in un inaspettato viaggio analogico. È quello che succede a Ennio Storto, il nostro protagonista, che si ritrova improvvisamente in un 2023 alternativo dove la tecnologia si è fermata per sempre agli anni ’90. Ma quello che nasce come un disastroso imprevisto può evolvere in un'avventura straordinaria, in cui Ennio scoprirà un nuovo lato di sé.



