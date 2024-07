Il meglio di Philip Seymour Hoffman in cinque film in streaming

News Cinema

Il grande attore scomparso nel 2014 nasceva il 23 luglio 1967. Ecco alcuni dei suoi migliori film disponibili in streaming.

Il 23 luglio 1967 Philip Seymour Hoffman nasceva a Fairport, nello stato di New York. Scomparso il 2 febbraio 2014 a soli 46 anni, l’attore ha lasciato un segno profondo e potente nell’immaginario cinematografico contemporaneo, soprattutto grazie alle sue magnifiche collaborazioni con Paul Thomas Anderson. Candidato per ben quattro volte all’Oscar, vincitore di una statuetta come miglior attore protagonista, Philip Seymour Hoffman merita di essere ricordato per la sua bravura incomparabile, e noi vogliamo farlo adoperando i soliti cinque film in streaming. Buona lettura.

Ubriaco d’amore (2002)

Delle numerose e preziose collaborazioni con Paul Thomas Anderson abbiamo scelto questa folle e surreale commedia romantica perché meno ricordata ma di valore assoluto, come gli altri lungometraggi dei due. Adam Sandler offre la prova che vale una carriera, trattenuto e poetico nel tentare di conquistare Emily Watson. Tra i due la truffa messa in atto proprio da Hoffman. Momenti di grande cinema - non per nulla Ubriaco d’amore vince il Premio per la Regia a Cannes - e un confronto finale tra i due attori davvero indimenticabile. Film Di forma sublime e contenuto prezioso, il meglio del cinema d’autore di quel periodo. Da vedere ed emozionarsi per il dolore trattenuto del protagonista e la grazia sommessa della sua amata. Ma quando Hoffman entra in scena la ruba a tutti. Da magnifico istrione quale era. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Truman Capote: a sangue freddo (2005)

Truman Capote: a sangue freddo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Per il suo ritratto centellinato dello scrittore di Colazione da Tiffany, Philip Seymour Hoffman conquista l’Oscar come miglior attore grazie a una prova dalla mimica perfetta, suggestiva. Una performance dalla tecnica ineccepibile che perfettamente si sposa con la regia altrettanto “fredda” e tagliente di Bennett Miller. Truman Capote: a sangue freddo diventa immediatamente uno dei casi cinematografici dell’anno, rappresentazione costruita meticolosamente della creazione di uno dei libri-inchiesta più famosi del XX Secolo. Accanto all’attore una Catherine Keener potente e un Clifton Collins Jr. di rarissima ambiguità. Nomination anche per il film, la regia, l’attrice non protagonista e la sceneggiatura. Opera calibrata con rara lucidità. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Mission: Impossible III (2006)

Mission: Impossible III: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

La critica ha storto il naso, il pubblico ha fondamentalmente disertato questo episodio diretto da J.J. Abrams, ma a noi Mission: Impossible III è piaciuto davvero molto, fin dalla devastante sequenza iniziale. Perché dietro lo spettacolo come sempre avvincente si riesce a sentire il peso drammatico dei personaggi, il dolore degli eventi. A cominciare dal grandioso confronto sull’aereo tra Tom Cruise e il “villain” Hoffman. Anche la sequenza finale di tensione e pathos proprio non ne risparmia. Forse proprio la profondità emotiva del film l’ha reso maggiormente complesso da gestire per tutti, ma questo non toglie che si tratti di uno dei migliori action dei nostri tempi, livido e potente. Da rivalutare totalmente. La sua unica colpa è quella di essere arrivato dopo l’episodio funambolico di John Woo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount +.

Onora il padre e la madre (2007)

Onora il padre e la madre: Trailer del film con Philip Seymour Hoffman e Ethan Hawke

Insieme a Ethan Hawke e Marisa Tomei Hoffman compone un trio di protagonisti formidabile per uno dei crime-movie maggiormente disperati e pessimisti del cinema contemporaneo. Sidney Lumet dirige il suo ultimo, strepitoso film raccontando una vicenda di perdizione e redenzione nel sangue dentro un nucleo familiare esploso e malato. Onora il padre e la madre vede anche Albert Finney nel ruolo del patriarca, a cementare un’opera che trasuda senso di predestinazione. Grandi prove d’atori per un commiato davvero da non perdere di uno dei grandi autori americani. Con un finale da incorniciare, durissimo e asfissiante. Disponibile su Rakuten TV, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il Dubbio (2008)

I duetti tra Philip Seymour Hoffman e Meryl Streep sono senza dubbio la cosa migliore di un film di attori maestosi, che vede nel cast anche Amy Adams e Viola Davis, tutti candidati all’Oscar. la fotografia di Roger Deakins incornicia il film diretto da John Patrick Shanley dentro un microcosmo soffocante e preciso. Il dubbio diventa un veicolo perfetto per prove intense e sofisticate: molti diranno che si tratta di teatro filmato, ma fatto comunque con una classe e una precisione della definizione delle psicologie a dir poco emblematica. Grande film da comprendere, vivere e su cui discutere a lungo. Impressionante la bravura davvero di tutti. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount +.