Il maledetto, un gangster sanguinario in una Puglia shakespeariana: incontro con Giulio Base e Nicola Nocella

Una versione del Macbeth ambientata nella Puglia della quarta mafia, un mondo spietato raccontato da Giulio Base ne Il maledetto, presentato alla Festa del Cinema di Roma. Abbiamo incontrato il regista e il protagonista Nicola Nocella.

Un Macbeth in Puglia, alle prese con la spietatezza della quarta mafia e di una società matriarcale. Il maledetto è il nuovo film di Giulio Base, un adattamento ideale, ovviamente libero, fra Shakespeare e l’opera di Verdi, presentato nella sezione Freestyle della Festa del Cinema di Roma. Scritto e diretto da Giulio Base, prodotto da Manuela Cacciamani per One More Pictures con Rai Cinema, Il maledetto è interpretato da Nicola Nocella, protagonista assoluto al fianco di Ileana D’Ambra. Insieme a loro Gianni D’addario, Andrea Sasso, Lucia Zotti, il giovanissimo Samuele Carrino.

Il Macbeth rappresenta una delle storie archetipiche fra le più amate di sempre, resa qui in una chiave inusuale e moderna, con al centro Michele Anaconda, un criminale di basso livello della mafia pugliese che scala le gerarchia della criminalità su impulso della bella moglie, che lo vorrebbe in cima alla piramide. Un percorso brutale, un cammino lastricato di vendette e sangue e inevitabili tradimenti. Come ogni volo spericolato senza via di fuga, quello di Michele è a rischio di caduta rovinosa. Mentre da “picciotto” passa a “sacrista” e via andando sempre più in alto verso l’empireo e l’investitura di boss.

“Sogno da tempo di realizzare un gangster movie, un genere che amo da sempre”, ha dichiarato Giulio Base incontrando la stampa. “La più grande tragedia mai scritta, tanto che mi sono chiesto cosa si potesse mai dire di originale. La risposta che mi sono dato è stata che forse la criminalità pugliese, arcaica e segreta, fosse un terreno originale di scrittura. Allora mi sono letto, da solito secchione, tutto quello che è stato scritto sulla quarta mafia, come preferisco chiamarla invece del più utilizzato Sacra Corona Unita. È quella con i maggiori addentellamenti con la finanza, piena di arsenali e di munizioni. Un concetto simile a quello del Dio della guerra evocato da Shakespeare. Nell’adattamento sarebbe stato folle riproporre i monologhi così iconici, ho chiesto a Nicola Nocella che recitasse avendoli idealmente nella testa dall’inizio alla fine. Ho usato l’audio per sperimentare, un terreno in cui c’è molto margine di manovra. Ho lavorato in post produzione più sul sonoro che sul montaggio video. È lì che ho cercato una diversità”.

Un lavoro particolarmente faticoso è stato anche quello del protagonista, Nicola Nocella, che mette al servizio de Il maledetto la sua fisicità non consueta per un ruolo da eroe di una storia così epica e intima allo stesso tempo. “È stato faticoso più di quanto mi sarei aspettato”, ha dichiarato l’attore. “Ho scavato ogni giorno di più, con Giulio abbiamo parlato molto prima delle riprese e deciso tutto subito. È stata una prova fisicamente molto dura, ho lavorato sulle motivazioni di Michele, che per anni è in silenzio e fermo, in sottrazione, abituato a stare da solo senza motivo per cui parlare. Non ho fatto niente che non fosse concordato con il regista, ogni proposta è stata vagliata in simbiosi pura con lui. Una grande fatica, prima fisica e poi mentale. Mi ha fatto leggere, ascoltare e guardare tante cose. Arrivando sul set avevo a quel punto già chiaro chi fosse Macbeth e quindi Michele. Conoscevo la lingua, il pugliese, e questo mi ha aiutato a muovermi con più facilità rispetto ad altri attori. Mi ha ridato voglia di fare questo mestiere, credo che l’esperienza de Il maledetto segni uno spartiacque per me, ci sarà un primo e un dopo. Ho fatto una sorta di master per capire fino a dove mi potevo spingere”.

Così commenta la scelta di Nocella il regista, “Non mi sembrava giusto rendere un gangster un idolo, un eroe, anche per quanto riguarda aspetto fisico. Non ho voluto un classico protagonista, ma un boss che somigliasse a quelli che vediamo sui giornali o nelle inchieste. Senza retorica, spesso brutti e cattivi, sanguinari. Ho avuto subito in mente Nicola Nocella, con cui avevo già lavorato due volte. Lo conosco come uomo e come artista. Ha voglia di mettere al servizio delle cose che fa il suo notevole talento. Volevo solo che fosse agile, un Dio della guerra. Non gli ho chiesto di perdere peso o allenarsi, ma di essere credibile nei movimenti in agilità”.