Il Magico Mondo di Harold: ecco il trailer italiano della commedia per ragazzi con Zachary Levy

Zachary Levy, amato interprete di Shazam!, si cimenta con una commedia... disegnata ne Il magico mondo di Harold, tratto da un celebre libro per bambini, che arriverà al cinema il 12 settembre. Ecco il trailer italiano.

Nel 1955, Crockett Johnson scrisse un libro per bambini, diventato un classico, intitolato "Harold e la matita viola". Oggi questa storia è diventata il film Il magico mondo di Harold, diretto dal regista Carlos Saldanha, che molti ricorderanno per i film della serie L'era glaciale e Rio da lui diretti. Mattatore della storia è Zachary Levy, che smessi i panni del supereroe di Shazam!; indossa quelli altrettanto fantasiosi dell'uomo capace di rendere reale quello che disegna con la sua matita viola. Al suo fianco c'è Zooey Deschanel e questo è il trailer italiano del film, che arriverà al cinema il prossimo 12 settembre.

Il magico mondo di Harold: la trama

All'interno del suo libro, l'avventuroso Harold (Zachary Levi) può dare vita a qualsiasi cosa semplicemente disegnandola. Dopo essere cresciuto e aver disegnato se stesso fuori dalle pagine del libro e nel mondo reale, Harold scopre di avere molto da imparare sulla vita vera e che la sua fidata matita viola può scatenare scherzi molto più esilaranti di quanto avesse mai pensato. Quando il potere dell'immaginazione illimitata finisce nelle mani sbagliate, ci vorrà tutta la creatività di Harold e dei suoi amici per salvare il suo mondo e quello reale. Il Magico Mondo di Harold è il primo adattamento cinematografico dell'amato classico per bambini che ha affascinato i giovani lettori per decenni.