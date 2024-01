Il "maestro" John Carpenter compie oggi 76 anni: rendiamogli omaggio con cinque dei suoi grandi film in streaming

News Cinema

L'autore di Halloween - La notte delle streghe e 1997: fuga da New York ha cambiato le regole del cinema di genere. A dimostralo i cinque film in streaming che trovate qui sotto.

Compie oggi 76 anni il leggendario John Carpenter, colui che più di tutti gli altri ha rivoluzionato il cinema di genere alla fine degli anni ‘70. Avendo inserito nei suoi lungometraggi un modo tutto personale di girare, montare, creare le musiche, Carpenter è riuscito a realizzare una serie di capolavori di cui i cinque film in streaming qui sotto sono soltanto una piccola rappresentazione. Tanti sono i titoli del cineasta che avremmo voluto inserire, quelli qui sotto sono semplicemente la punta dell’iceberg di una filmografia ammirevole. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming diretti da John Carpenter

Halloween - La notte delle streghe

1997: fuga da New York

La cosa

Grosso guaio a Chinatown

Vampires

Halloween - La notte delle streghe (1978)

Halloween - La notte delle streghe: Trailer Ufficiale versione restaurata e rimasterizzata - HD

Il film che cambia non soltanto le regole del cinema di genere a Hollywood, ma soprattutto la sua concezione. Soltanto la soggettiva iniziale di Halloween - La notte delle streghe introduce nello slasher l’idea di autore, elevandone lo status a simbolo di un certo modo di intendere il prodotto mainstream. Jamie Lee Curtis si fa protagonista perfetta per un film che contiene talmente tante di quelle idee e di quelle scene di culto da essere ancora oggi un puzzle impossibile da disfare. Troppo compatto, serrato e affascinante. Altro che i cheap-thrills di oggi…Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

1997: fuga da New York (1981)

1997: Fuga da New York: Il Trailer Ufficiale del Film

A nostro avviso il capolavoro di John Carpenter, il lungometraggio che esplicita maggiormente la sua visione del mondo e allo stesso tempo si avvicina al grande pubblico per stuzzicarne il gusto per l’assurdo. Kurt Russell è uno Snake Plissken da leggenda, Donald Pleasance, Lee Van Cleef e tutti gli altri a dir poco iconici, ambientazioni e costumi perfetti. 1997: fuga da New York costruisce un immaginario cinematografico brutale comunque impossibile da non amare. Film di una potenza inusitata, che restituisce l’anima oscura di New York come pochi altri. E il sequel ambientato a Los Angeles diverte non poco…Disponibile su Amazon Prime Video, Paramount +.

La cosa (1982)

Dopo Alien, il film che fa sconfinare definitivamente la fantascienza nell’horror. Con il capolavoro di Ridley Scott La cosa condivide il senso di oppressione e paranoia, ma sceglie invece di rendere visibile il “mostro” grazie a degli effetti speciali straordinari, ancora oggi capaci di terrorizzare come nessun altro film. Ancora Kurt Russell a capo di un gruppo di caratteristi affiatato e coinvolgente. Anche in questo caso siamo decisamente dalle parti del capolavoro, senza mezzi termini. Film davvero troppo avanti con i tempi in cui è stato realizzato. Straordinario esempio di cinema di confine. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Grosso guaio a Chinatown (1986)

Grosso guaio a Chinatown: Il Trailer Ufficiale del Film

Escursione spassosa e totalmente sopra le righe nella commedia scanzonata, ovviamente condita di azione scatenata ed effetti speciali ancor più divertiti. Kurt Russell conduce Grosso guaio a Chinatown dentro un calderone di trovate, situazioni paradossali, momenti comici di primissima fattura. Soltanto tutta la sequenza lunghissima in cui Jack Barton combatte col rossetto sulle labbra è da inchino, gag comica visiva esplosiva. Che spasso di film, con il mostro finale che terrorizza davvero. Impagabile Carpenter! Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Vampires (1998)

Che western trasversale straordinario è questo! James Woods che affronta la casa infestata in un campo-controcampo degno di Ford e Leone all’inizio del film ci regala un momento di cinema stratosferico. Vampires viene costruito secondo tutte le regole di entrambi i generi, fino a uno showdown finale alla Mezzogiorno di fuoco che lo rende un film iconico. E solo la sequenza del “wild bunch” di non-morti che esce dalla terra diventa un qualcosa di possente da esperire. Forse il nostro preferito di Carpenter, di sicuro il suo ultimo grande film. Da inchino. Disponibile su Amazon Prime Video, NOW.