Il maestro, il tennis come la vita: video intervista con Pierfrancesco Favino e Andrea Di Stefano
News Cinema

Il maestro, il tennis come la vita: video intervista con Pierfrancesco Favino e Andrea Di Stefano

Mauro Donzelli

Presentato fuori concorso al Festival di Venezia, Il maestro segna il ritorno dopo L'ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano e Pierfrancesco Favino. Li abbiamo incontrati, insieme all'esordiente ragazzo Tiziano Menichelli per un'intervista video in cui ci hanno raccontato questa commedia all'italiana divertente e riflessiva.

Il maestro, il tennis come la vita: video intervista con Pierfrancesco Favino e Andrea Di Stefano

Terra battuta, pantaloncini corti, scarpe bianche, appena sporcate dall'uso. Siamo alla fine degli anni '80 e scopriamo subito la grande applicazione che mette nel tennis il tredicenne Felice, a cui fa pressione un padre ingegnere che punta tutto sul talento del figlio per dare una svolta alla vita di tutta la famiglia. Dopo i regionali è il momento dei torneri nazionali, in piena estate, e per prepararlo lo affida a Il maestro, in realto un ex talentuoso che vanta un ottavo di finale al Foro Italico, Raul Gatti, un Piefrancesco Favino spassoso e donnaiolo, infelice e con un peso sul petto che arriva dal passato.

Oggi al Festival di Venezia è la serata, fuori concorso, de Il maestro di Andrea Di Stefano, che torna dopo L'utima notte di Amore a dirigere Favino nella storia on the road di un allenatore e di un giovane tennista, lungo l'Italia e i ricordi del passato dell'adulto che sembra meno maturo del diligente ragazzino.

Abbiamo parlato del legame profondo fra i due personaggi, della commedia all'italiana e di come Il maestro abbia emotivamente guidato lo stesso regista verso territori inattesi in questa video intervista con Andrea Di Stefano, Pierfrancesco Favino e l'esordiente Tiziano Menichelli.

Schede di riferimento
Il Maestro
Anno: 2025
Il Maestro
Tiziano Menichelli
Tiziano Menichelli
Pierfrancesco Favino
Pierfrancesco Favino
Andrea Di Stefano
Andrea Di Stefano
Mauro Donzelli
  • critico e giornalista cinematografico
  • intervistatore seriale non pentito
