Il Locarno Film Festival conferma Giona A. Nazzaro come direttore artistico

Nel corso di una riunione del consiglio d'amministrazione il Locarno Film Festival ha confermato fino al 2027 come direttore artistico Giona A. Nazzaro.

Il più importante festival cinematografico di lingua italiana, dopo Venezia, è radicato da settantasette edizioni nel Ticino svizzero, sulle rive del Lago Maggiore, un crocevia storico di esperienze culturali provenienti dal sud e dal nord dell'Europa. A festeggiare, nel 2027, l'ottantesima edizione del Locarno Film Festival come direttore artistico sarà ancora Giona A. Nazzaro, alla guida dell'evento dal 2021, "in seguito a quattro edizioni di successo sotto la sua guida". Lo ha deciso il Consiglio d'amministrazione della manifestazione, mentre l'Assemblea generale, presieduta da Maja Hoffman, ha approvato i conti finanziari.

Il CEO del Festival Raphaël Brunschwig ha illustrato nel dettaglio l’esercizio 2024, evidenziando la capacità dell’istituzione di rimanere finanziariamente solida, anche a fronte delle complesse sfide poste dal contesto internazionale. La scorsa edizione del Festival, che ha registrato una nuova crescita del pubblico del 3.5% rispetto al 2023, ha potuto contare su "un ulteriore aumento dei finanziamenti da parte dei partner privati, ma anche su un incremento del 20% nella vendita delle tessere giornaliere – favorito dalla promozione mirata nel resto della Svizzera – e su un aumento del 15% tra gli accreditati. Risultati che hanno confermato ancora una volta l’importanza di Locarno all’interno dell’industria cinematografica svizzera e internazionale. Per il 2025, il budget prevede ricavi per CHF 17,1 milioni e presenta, al termine del 2024, un disavanzo di CHF 93’300, a fronte di una riserva attuale di CHF 691’000. Si tratta di un netto miglioramento rispetto al deficit di CHF 485’500 registrato a fine 2023".

Così ha commentato la conferma Nazzaro, "Ringrazio la Presidente Maja Hoffmann e tutto il Consiglio d’amministrazione del Festival per la fiducia e la stima riposta nei miei confronti e nella squadra che ho avuto il privilegio di guidare. Proseguire insieme l’intenso lavoro svolto durante questi primi cinque anni, in un momento pieno di trasformazioni complesse nel settore audiovisivo e nell'industria cinematografica, calate in un momento storico a dir poco complesso, è una sfida entusiasmante che ci traghetta con fiducia verso il nostro ottantesimo anniversario".

La 78esima edizione del Locarno Film Festival si terrà dal 6 al 16 agosto 2025.