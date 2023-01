Il Locarno Film Festival 2023 dedica la restrospettiva al cinema popolare messicano

News Cinema

Espectáculo a diario è il titolo della restrospettiva che il Locarno Film Festival presenterà nel 2023, dedicata al cinema popolare messicano. Tutti i dettagli.

In questi anni il cinema messicano è stabilmente fra quelli più interessanti a livello globale. Autori come Guillermo Del Toro, Alfonso Cuarón e Alejandro González Iñárritu sono fra i più apprezzati e premiati. Lo sguardo visionario di questa generazione di cineasti è profondamente radicato in una ricca tradizione di cinema popolare, tanto amato in patria quanto sconosciuto o poco studiato all’estero, e a cui il Locarno Film Festival renderà omaggio durante la sua prossima edizione.

“Espectáculo a diario – Las distintas temporadas del cine popular mexicano” (“Ogni giorno uno spettacolo – Le molte stagioni del cinema popolare messicano”) sarà una "ricognizione della produzione messicana dagli anni Quaranta fino alla fine degli anni Sessanta, decenni di eccezionale creatività, popolati da divi, dive e autori straordinari, che hanno ispirato intere generazioni. Sarà la seconda Retrospettiva del Locarno Film Festival dedicata al cinema messicano – dopo quella del 1957 –, curata da Olaf Möller con la collaborazione di Roberto Turigliatto e mostrerà, fra le altre, opere di Emilio Fernández, Alejandro Galindo, Chano Urueta, Miguel Melitón Delgado, Juan Bustillo Oro, Gilberto Martinez Solares e di molti altri, presentando 36 film rari, alcuni dei quali mai visti sinora, tutti da scoprire".

“Il desiderio è di provare a cambiare la percezione di una produzione cinematografica e culturale così ricca e importante. Sulla scia di una nuova e più forte consapevolezza postcoloniale, questi film, che finora sono sfuggiti all'attenzione dei cinefili, meritano di essere scoperti e valorizzati come un movimento cruciale di indipendenza culturale e creativa, di originalità linguistica e formale. C’è un intero mondo che merita ancora di essere scoperto: musical, commedie, luchadores, vampiri, detective e mostri, melodrammi rivoluzionari, noir e film di toreri. Dalla fantascienza all’horror, dai gialli ai film religiosi. Tutti i colori del cinema messicano in un’unica Retrospettiva.” – Giona A. Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival.

Olaf Möller, co-curatore della Retrospettiva, si occuperà anche di una raccolta di saggi che approfondiranno dal punto di vista storico e critico il valore di questa produzione: “Presenteremo le opere di tutti i maggiori maestri del periodo, ma anche di molti dei minori, attraverso gemme di tutti i generi. Soprattutto, mostreremo come l'alto e il basso abbiano bisogno l’uno dell’altro e come una cultura cinematografica fiduciosa nel suo pubblico sia arrivata a osare essere tutto e a provare qualsiasi cosa desiderasse fare.”

La Retrospettiva, curata da Olaf Möller, scrittore, programmatore e critico cinematografico, con la partecipazione di Roberto Turigliatto, critico cinematografico, è organizzata dal Locarno Film Festival in collaborazione con i partner ufficiali Cinémathèque suisse e MUBI. MUBI, servizio di streaming globale, produttore e distributore di film, presenterà sulla sua piattaforma un focus sul cinema messicano durante il mese di agosto: una celebrazione della Retrospettiva che così potrà espandere digitalmente i suoi confini. La Retrospettiva è resa inoltre possibile dall’appoggio delle principali istituzioni cinematografiche messicane come Cineteca Nacional México, Filmoteca UNAM e l’Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). Dopo la presentazione a Locarno, la Retrospettiva avrà una circuitazione in prestigiose sedi grazie al coinvolgimento di istituzioni svizzere e internazionali.