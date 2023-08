Il libro delle soluzioni: il trailer ufficiale originale del nuovo film di Michel Gondry

News Cinema

A otto anni dall'ultimo Microbo & Gasolina, arriva nei cinema italiani in autunno il nuovo lavoro del regista francese, omaggiato anche da un documentario che verrà presentato nella sezione Venezia Classici del Festival di Venezia. Ecco trailer, trama e poster di Il libro delle soluzioni.

Tra i documentari della sezione Venezia Classici che verranno presentati al Festival di Venezia che si aprirà tra un paio di settimane ce n'è uno dedicato al regista francese Michel Gondry. Si intitola Michel Gondry, Do It Yourself e noi non vediamo l'ora di vederlo.

Non vediamo l'ora perché il francese è un regista che amiamo molto, e anche perché si tratterà di un ottima visione propedeutica all'uscita nelle sale, prevista per il prossimo autunno, del nuovo film di questo geniale e eccentrico autore, che arriva a otto anni dall'ultimo Microbo & Gasolina.

Il nuovo film di Gondry, che è stato presentato in prima mondiale alla Quinzaine des Cinéastes al 76° Festival di Cannes, e poi in anteprima italiana al Biografilm, si intitola Il libro delle soluzioni (in originale francese: Le livre des solutions), e di seguito trovate il suo primo trailer ufficiale originale.

Interpretato da Pierre Niney, Il libro delle soluzioni - chiaramente autobiografico e squisitamente autoironico - racconta la storia di Marc, un regista bipolare e paranoico che per salvaguardare il suo nuovo film dalle ingerenze dei produttori tenta di concluderne il montaggio nascosto a casa di sua zia sulle Cevenne. Ma il completamento dell’opera si complica perché è lui stesso a mettersi i bastoni tra le ruote, creando costanti distrazioni e rimandando di continuo il lavoro in una successione di eventi a tratti inquietanti e a tratti esilaranti.

Ecco il trailer ufficiale originale di Il libro delle soluzioni .