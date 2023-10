Il libro delle soluzioni: il trailer italiano ufficiale del nuovo film di Michel Gondry

News Cinema

L'atteso nuovo film dell'eccentrico e geniale regista francese arriva al cinema dal 1° novembre con I Wonder Pictures.

Michel Gondry is back. E alla grande.

L'eccentrico e geniale autore francese è l'uomo che dapprima, negli anni Novanta, nel mondo del videoclip, e successivamente, con il nuovo millennio, in quello del cinema, aveva rivoluzionato stili ed estetiche con un modo innovativo, low-fi e emozionante di raccontare le sue storie.

Da una decina d'anni a questa parte, di Gondry si è parlato poco, anche per volontà dello stesso regista, il cui ultimo film risaliva al 2015 di Microbo & Gasolina, ma ora è tornato.

Dal 1° novembre arriverà nei nostri cinema il suo nuovo film, Il libro delle soluzioni, presentato in prima mondiale alla Quinzaine des Cinéastes al 76° Festival di Cannes dova suscitato grandi entisiasmi. Al Festival di Venezia, poi, sponda Classici, è stato grandemente apprezzato il documentario Michel Gondry, Do It Yourself, diretto dal francese François Nemeta, che sta per presentare un secondo doc sul regista, In Bed with Gondry.

In attesa di potervelo raccontare, qui di seguito trovare il trailer italiano ufficiale di Il libro delle soluzioni.



Il libro delle soluzioni: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Michel Gondry - HD

Interpretato da Pierre Niney, Il libro delle soluzioni - un film per Gondry chiaramente autobiografico e squisitamente autoironico - racconta la storia di Marc, un regista bipolare e paranoico che per salvaguardare il suo nuovo film dalle ingerenze dei produttori tenta di concluderne il montaggio nascosto a casa di sua zia. Ma il completamento dell’opera si complica perché è lui stesso a mettersi i bastoni tra le ruote, creando costanti distrazioni e rimandando di continuo il lavoro in una successione di eventi a tratti inquietanti e a tratti esilaranti.

Ecco il trama ufficiale di Il libro delle soluzioni.

“Il fallimento è una sequenza di soluzioni intervallate da problemi. Il successo è una sequenza di problemi, intervallati da soluzioni.” Il libro delle soluzioni, cap. I

Marc, estroso e impulsivo, per terminare il suo nuovo film si rifugia con un manipolo di fedelissimi a casa di sua zia, in uno sperduto villaggio nelle Cevennes. Ma qui, la sua creatività esplode in mille direzioni diverse, gettando la lavorazione nel caos. Per fronteggiare la situazione, Marc inizia a comporre Il libro delle soluzioni, un manuale che raccolga le soluzioni a tutti i problemi del mondo…

Dal genio di Michel Gondry (Se mi lasci ti cancello), una commedia imprevedibile e scatenata, una parabola sulla creatività sfrenata e sulle sue incognite, con un clamoroso Pierre Niney.