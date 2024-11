Il Grande Natale degli Animali: il trailer di una deliziosa avventura animata per bambini e genitori al cinema dal 5 dicembre

News Cinema

Arriva al cinema con Petite Satine il 5 dicembre un film d'animazione per famiglie. Si intitola Il Grande Natale degli animali e noi vi presentiamo il trailer.

Natale si avvicina e con esso la tradizione di andare al cinema coi bambini. Tra le proposte animate di quest'anno c'è il lungometraggio Il Grande Natale degli Animali, presentato con successo al Festival internazionale del film d’ animazione di Annecy, e “colpo di fulmine jeune public” dell’ associazione francese del cinema d’Arte e d’ Essai (afcae). Si tratta di una deliziosa opera corale di sei giovani registe interamente dedicata ai più piccoli (età 3-7 anni) e alle loro famiglie. In cinque storie incantevoli e in un'atmosfera festosa e magica, gli animali protagonisti del film vivono grandi avventure piene di suspence e meraviglia che, dalla Francia all'aurora boreale passando per il Giappone, dimostrano che la magia del Natale non ha confini e inneggiano al valore dell’aiuto reciproco, della generosità e della bellezza della Natura. Cinque episodi dalla narrazione molto semplice e delicata ma dai contenuti efficaci e significativi che, oltre ad avvicinare i più piccoli alla magica esperienza della sala cinematografica, contribuiscono anche a sensibilizzarli su argomenti che evidenziano la fragilità del mondo in cui viviamo e con cui dovranno confrontarsi nel loro percorso di crescita. Un obiettivo di intrattenimento ma anche formativo che ha portato Satine Film, da sempre impegnata nella diffusione di opere cinematografiche capaci di coniugare meriti artistici con contenuti che invitano alla riflessione e all’ approfondimento, a creare Petite Satine, un nuovo label dedicato espressamente alle proposte cinematografiche confezionate per gli spettatori più piccoli. Il Grande Carnevale degli Animali arriva al cinema il 5 dicembre e questo è il trailer.

Il Grande Natale degli Animali: le storie

Il Natale si avvicina e nel bosco cresce l'impazienza: tutti si preparano a vivere un momento magico nel cuore dell'inverno... Ma, catastrofe! Dobbiamo salvare Babbo Natale e la sua slitta piena di regali! Una missione per le nostre amiche volpe e cicogna che devono fronteggiare lo scioglimento dei ghiacci per aiutarlo a partire. Nel frattempo un piccolo e coraggioso pulcino affronta i preparativi del suo primo Natale con entusiasmo e senso di responsabilità, non esitando a far funzionare il pollaio in un momento di difficoltà del gallo capofamiglia. Una mamma sempre tanto impegnata con il lavoro riesce finalmente ad accompagnare la sua piccolina alla ricerca di un albero di Natale. Ma ahimè, nella foresta non ci sono quasi più alberi e quell’ ultimo rimasto forse è meglio proteggerlo anziché tagliarlo. Due allegri e giocosi fratellini nel bosco si imbattono con il misterioso e leggendario Tanuki, un delizioso procione capace di trasformarsi in essere umano e ne diventano amici superando la diffidenza dettata dalla diversità. Infine l’ ultimo episodio è una gioia per gli occhi e per le orecchie: il viaggio verso il Natale di tutti gli animali uniti in un canto irresistibile che è un inno alla Natura e all’ amicizia. E la giovane lince riuscirà ad arrivare in tempo per assistere al grande spettacolo in cima alla montagna? Ai quattro angoli del mondo, il Natale riserva meravigliose sorprese…