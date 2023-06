Il giorno sbagliato - La furia omicida di Russell Crowe in prima visione su Rai 4

News Cinema

Cosa potremmo scatenare suonando il clacson dietro l'auto sbagliata? Da questa assurda premessa parte Il giorno sbagliato, action thriller con Russell Crowe, in onda stasera - 02 giugno - su Rai 4.

Il giorno sbagliato - adrenalinico action thriller con Russell Crowe - ha sbancato i botteghini di tutto il mondo sin dal suo debutto in sala, avvenuto nel pieno della pandemia da Covid-19. A circa tre anni dal suo exploit, il lungometraggio sarà trasmesso stasera - 02 giugno - in prima visione su Rai 4, alle 21:20 circa. Scopriamo quindi qualche dettaglio sulla trama e sul cast.

Il giorno sbagliato - Trama e cast dell'action thriller con Russell Crowe

Dopo aver brutalmente ucciso la sua ex moglie e il suo nuovo compagno, Tom Cooper si mette alla guida del suo pick-up. Il suo tentativo di fuga incrocerà però la strada di Rachel Hunter, la quale commetterà un piccolo, imperdonabile errore: suonare il clacson contro l'auto di Tom, ferma ad un semaforo verde. Quel gesto apparentemente insignificante scatenerà però la furia del killer, che deciderà di perseguitare non solo Rachel ma anche la sua intera famiglia, mettendo al corrente la donna di ogni passo del suo diabolico piano di vendetta.

Dopo una serie di parti minori - Boy Erasered - Vite cancellate, The Kelly Gang - Russell Crowe torna da assoluto protagonista al cinema con un action thriller che affonda le radici in tanta mitologia cinematografica - primo fra tutti, Un giorno di ordinaria follia. La pellicola - che verrà stroncata dalla critica - ha quindi il merito di aver riportato al centro di Hollywood la star, che negli anni successivi debutterà nel MCU - nei panni di Zeus in Thor: Love and Thunder - e firmerà la sua seconda regia, Poker Face - di cui è anche protagonista. Lo scorso aprile ha poi conquistato il pubblico nei panni di Padre Gabriele Amorth ne L'esorcista del Papa, horror di Julius Avery di cui è già stato ordinato un sequel. Al suo fianco, in Un giorno sbagliato, troviamo poi Caren Pistorius - nei panni della disperata Rachel - già apparsa, in ruoli minori, in La Luce sugli oceani, Gloria Bell - remake americano di Gloria di Sebastián Lelio, diretto dallo stesso regista - e Macchine Mortali. Completano poi il cast Gabriel Bateman, Jimmi Simpson, Lucy Faust, Anne Leighton e Michael Papajohn. A spingere Russell Crowe ad accettare la parte è stata la volontà di raccontare sullo schermo uno dei problemi - a detta della star - più diffusi nella società contemporanea, ovvero gli scatti d'ira incontrollati. Inizialmente spaventato dall'attualità della tematica e dal mondo in cui veniva trattata nella sceneggiatura di Carl Ellsworth, l'attore ha poi deciso di partecipare al progetto. Un giorno sbagliato è diretto da Derrick Borte ed è stato distribuito - in Italia - da 01 Distribution. Appuntamento dunque a questa sera, con un action thriller pronto a movimentare la vostra serata sul divano.