Il gatto con gli stivali 2, un nuovo personaggio nella prima foto del sequel DreamWorks

È in arrivo il seguel del Gatto con gli stivali della DreamWorks Animation, spin-off di Shrek. Nella prima foto, in attesa dell'imminente trailer, ammiriamo un nuovo personaggio... Perro!

Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo desiderio è il titolo del sequel della DreamWorks Animation, in arrivo nelle nostre sale il 13 ottobre, distribuito da Universal Pictures: possiamo mostrarvi la prima immagine del film, dove ammiriamo la nuova spalla di Gatto... Perro, un cane piuttosto vivace che in originale ha la voce di Harvey Guillén, il Guillermo di What We Do in the Shadows.

Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo desiderio, la trama del seguito

Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo desiderio segue il viaggio del nostro eroe, accompagnato da Kitty e Perro, all'interno della Foresta Nera: il bottino su cui mettere le mani in questo caso è appunto l' "ultimo desiderio", che Gatto vorrebbe utilizzare per recuperare otto delle nove vite che ha già perso. L'impresa però è resa difficile dai concorrenti: Big Jack Horner, il Lupo Cattivo cacciatore di taglie, Riccioli d'Oro e la famiglia criminale dei Tre Orsi!

Il gatto con gli stivali 2 nasce da un soggetto di Chris Meledandri, già boss dell'Illumination Entertainment (una curiosa collaborazione) ed è diretto dal Joel Crawford di I Croods 2, insieme a Januel Mercado, già story artist alla DreamWorks da una decina d'anni.