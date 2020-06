Il fuggitivo, cosa successe a Harrison Ford e al treno

News Cinema

Il fuggitivo con Harrison Ford e Tommy Lee Jones è un classico della suspense, ma più di un episodio riguardante la lavorazione del film ci fa capire quanto sia stato faticoso realizzarlo.

Il fuggitivo (1993) di Andrew Davis con Harrison Ford e Tommy Lee Jones è un film d'azione hollywoodiano doc, un culto degli anni Novanta: venendo dalla Warner Bros, ci si aspetterebbe che tutto al suo interno sia calcolatissimo, finto, simulato. Al contrario, Davis e Ford impostarono la lavorazione in modo relativamente istintivo e fisico, con conseguenze curiose, che aumentano il gradimento di un lungometraggio già di per sè riuscito. Se volete approfondire l'analisi del film, potreste leggere l'articolo che vi proponiamo qui in basso prima di proseguire con le curiosità, altrimenti passate subito a tre interessanti dietro le quinte.

Il fuggitivo e il deragliamento del vero treno

Il 1993, anno di uscita del Fuggitivo, era lo stesso in cui Jurassic Park introdusse la CGI per i dinosauri: poche scene, ma epocali. Era ancora troppo presto per simulare in digitale il deragliamento del treno in una delle prime sequenze storiche del Fuggitivo. Non solo quel treno e quell'incidente che vedete non sono in computer grafica, ma non state guardando nemmeno dei modellini! Il regista Andrew Davis e la produzione scoprirono che realizzare tutta la sequenza con i modellini equivaleva grossomodo ad allestire un cortometraggio animato: molto costoso, per un risultato nemmeno troppo credibile. Alla fine, previa consultazione di cascatori, assicuratori e persino ingegneri, Davis decise di filmare l'incidente sul serio! Buona la prima, naturalmente: il ciak probabilmente più teso di tutta la lavorazione. Il treno, che sarebbe dovuto piombare sul furgone più o meno a 60 Km/h, vi arrivò a quasi 70, ma per fortuna tutto andò per il meglio. Ford fu poi fotomontato sulle riprese in post-produzione: c'è un limite anche al realismo...

Non ci crederete, però a Dillsboro nel North Carolina c'è un treno ristorante trainato proprio dal locomotore di quella scena, sopravvissuto e funzionante: mentre mangiate, potete ovviamente godervi memorabilia del Fuggitivo.

Il fuggitivo e i legamenti di Harrison Ford

Nelle sequenze ambientate nel bosco nel Fuggitivo, Harrison Ford si danneggiò dei legamenti nella gamba: una persona sana di mente si sarebbe fatta curare e avrebbe interrotto la lavorazione (era già successo per un'ernia del disco paralizzante durante le riprese di Indiana Jones e il tempio maledetto). Ford invece convinse tutti a continuare la lavorazione e a implementare la sua andatura claudicante (sul serio!) in tutte le scene seguenti, per preservare il sapore realistico dell'esperienza. Per la stessa esigenza, onde simulare lo smarrimento e il panico reale del suo Richard Kimble, Ford non volle sapere cosa gli sarebbe stato chiesto nelle scene iniziali dell'interrogatorio, improvvisando la sua reazione rimanendo nel personaggio.

Il fuggitivo, Harrison Ford e Tommy Lee Jones infiltrati nella parata

In uno dei momenti più tesi del Fuggitivo, quando Samuel Gerard si avvicina sul serio ad acciuffare Richard, quest'ultimo riesce a far perdere le sue tracce nella parata per la Festa di San Patrizio. Il regista Andrew Davis, originario di Chicago, teneva molto a immergere il racconto nella sua città. La scena tuttavia non è stata allestita con delle comparse: fedeli al verbo di un'improvvisazione controllata, la troupe, Harrison Ford e Tommy Lee Jones si lanciarono sul serio tra la folla della vera parata, senza avvisare della loro presenza, girando con relativa comodità grazie alla steadycam. Ford giura che ci vollero diversi minuti prima che qualcuno realizzasse di avere appena sfiorato delle star del cinema. A quel punto avevano però già raccolto al volo sufficiente girato per la sequenza.