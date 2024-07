Il film sulla Formula 1 con Brad Pitt ha un titolo e un primo poster ufficiale

News Cinema

L'atteso film prodotto da Jerry Bruckheimer e diretto da Joseph Kosinski arriverà al cinema il 25 giugno del prossimo anno.

Del film sulla Formula 1 con Brad Pitt protagonista si va parlando da mesi. Perché è già da ora considerato uno dei grandi eventi cinematografici del 2025 (debutterà nelle sale il 25 giugno del prossimo anno); perché le riprese si stanno svolgendo contestualmente ai Gran Premi del mondiale di F1 di quest'anno, per il massimo realismo; perché si fa un gran parlare del fatto che Brad Pitt si sia allenato per mesi per guidare lui stesso l'auto da corsa nelle scene del film.

Ora arriva il primo poster ufficiale di questo film, che ne rivela finalmente anche il titolo (sempre che poi non cambi qualcosa nel futuro prossimo.

Con uno sforzo d'ingegno che avrà lasciato stremati in qualche sala riunione di Hollywood almeno una decina di uomini del marketing, il film sulla Formula 1 con Brad Pitt si intitola... F1.

Ecco qui il poster:





Il regista del film è Joseph Kosinski (quello di Top Gun: Maverick), anche produttore. F1 è prodotto dalla Jerry Bruckheimer Films e dalla Plan B Entertainment di Brad Pitt, ma c'è anche la Dawn Apollo Films del sette volte campione del mondo di F1 Sir Lewis Hamilton.

Nel film Pitt interpreta il ruolo di un ex pilota che torna in Formula 1. Con lui c'è Damson Idris, che interpreta del suo compagno di squadra all'APXGP, una squadra immaginaria sulla griglia di partenza. Il cast comprende anche la candidata all'Oscar® Kerry Condon, il vincitore dell'Oscar® Javier Bardem, il vincitore dell'Emmy e del Golden Globe Tobias Menzies, Sarah Niles e Kim Bodnia.