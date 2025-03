Il film di Martin Scorsese con Dwayne Johnson, Emily Blunt e Leonardo DiCaprio trova casa presso i 20th Century Studios

News Cinema

Alla fine sono stati i 20th Century Studios (alias Disney) ad aggiudicarsi il nuovo film di Martin Scorsese, una storia di mafia alle Hawaii, fortemente voluto da Dwayne Johnson, anche protagonista, insieme a Leonardo DiCaprio ed Emily Blunt, coinvolti in cast e produzione.

In molti avrebbero scommesso su Netflix, invece sono stati i 20th Century Studios ad aggiudicarsi il nuovo film di Martin Scorsese, interpretato da Dwayne Johnson, Emily Blunt e Leonardo DiCaprio: l'interesse dei compratori era ovviamente alle stelle, ma quel che rimane della Fox (ora di proprietà Disney) ha vinto la gara e ora Scorsese avrà a disposizione grandi risorse per raccontare la sua storia. Cosa più importante, la committenza darà tutta l'importanza possibile alla permanenza in sala del lungometraggio, cosa che non sarebbe successa con Netflix, che per Scorsese produsse The Irishman.

[Foto di Martin Scorsese a cura di Ralph_PH da Wikimedia Commons]

Dwayne Johnson ed Emily Blunt sono i motori del nuovo film di Martin Scorsese