Il figlio del cimitero, sospeso l'adattamento da Neil Gaiman, anche per le accuse di violenza sessuale all'autore

Indiewire rileva che il progetto di un adattamento dal romanzo "Il figlio del cimitero" di Neil Gaiman, in preparazione dal 2022, è stato sospeso, anche alla luce delle accuse di violenza sessuale emerse negli ultimi tempi verso lo scrittore.

Due anni fa si era saputo che la Disney aveva avviato l'adattamento cinematografico di Il figlio del cimitero, apprezzato romanzo fantasy di Neil Gaiman, affidandone la regia a Marc Forster e la sceneggiatura a David Magee. Vi starete chiedendo, se conoscete il lavoro dello scrittore, come mai in due anni non siano state date ulteriori informazioni, come casting o tempistiche di uscita: a quanto rivela Indiewire da fonti private, il progetto è sospeso, anche per la tempesta giudiziaria che ha travolto Gaiman, accusato di violenza sessuale da cinque donne.

Il figlio del cimitero, il film è rimandato a data da destinarsi

Stando a Indiewire, la Disney non avrebbe proprio cancellato la versione cinematografica di Il figlio del cimitero dal romanzo di Neil Gaiman, ma avrebbe deciso di sospendere i lavori. Una forte motivazione è nell'attesa che si risolva in qualche maniera la situazione dello scrittore, più volte premio Hugo e Nebula per opere amatissime come American Gods e Coraline. Lo stesso The Graveyard Book, in italiano appunto Il figlio del cimitero, ha vinto il premio Hugo nel 2009. I suoi lavori sono spesso stati fonte di ispirazione per audiovisivi dal vero o animati, anche nel caso di serie come The Sandman o Good Omens (da un suo lavoro col compianto Terry Pratchett). Da quest'estate però il sessantreenne Gaiman è a centro di uno scandalo, dopo che un podcast della Tortoise Media ha dato voce a cinque donne che, in anni diversi, hanno dichiarato di essere state oggetto di violenza sessuale da parte dell'autore, anche in relazioni comunque consensuali. Gaiman ha negato le accuse.

La fonte di Indiewire tuttavia fa notare che la delicata questione potrebbe non essere l'unica ragione del "parcheggio" del Figlio del cimitero da parte della Disney. In effetti è stato piuttosto strano che in due anni la preproduzione non avesse compiuto sufficienti passi avanti da arrivare almeno a un casting... o a un'indicativa data d'uscita, anche prima della recentissima tempesta. Non escluderemmo che il progetto abbia avuto comunque poco traino nella major, che l'anno scorso ha affrontato anche un anno difficile al botteghino, e che per volere del suo CEO Bob Iger farà molto più affidamento a breve termine su marchi consolidati.