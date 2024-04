Il Festival di Cannes lancia una sezione Immersive

News Cinema

Dopo alcuni anni dalla pionieristica decisione della Mostra di Venezia anche Cannes avrà dalla prossima edizione una sezione Immersive dedicata alla narrazione in realtà virtuale.

Alla Mostra del cinema di Venezia la realtà virtuale e il suo utilizzo per un racconto cinematografico originale e orientato al futuro è di casa dal 2017, crescendo anno dopo anno per importanza fino ad avere una piccola isola, a pochi metri dal Lido, tutta per lei. Ora anche il Festival di Cannes comunica che dalla prossima edizione, dal 15 al 24 maggio 2024, quindi un paio di giorni in meno rispetto alla selezione ufficiale, dedicherà una sezione a questa forma di espressione, denominata Immersive, proprio come da un paio d'anni si chiama il concorso veneziano.

Ovviamente i francesi rivendicano però una primogenitura sottolineando come proprio pochi mesi prima, nel fatidico 2017, fu presentato a Cannes un lavoro pioneristico ("pietra miliare che ha fatto la storia" secondo il festival) di Alejandro González Iñárritu, Carne y Arena (Virtually Present, Physically Invisible). Il primo lavoro immersivo mai presentato in una selezione ufficiale di un grande festival, per il quale il regista messicano ricevette uno speciale Academy Award quell'anno.

Sette anni dopo il Festival di Cannes annuncia la creazione di Immersive Competition, un concorso che nasce nel corso della 77esima edizione, con lo scopo di "focalizzare l'attenzione su una nuova generazione di artisti internazionali che stanno ridefinendo lo storytelling e inventando nuove esperienze narrative che vanno oltre al tradizione schermo cinematografico a due dimensioni". Per l'edizione inaugurale un comitato di esperti dell'industria e rappresentanti del festival, supervisionati ovviamente dal delegato generale Thierry Fremaux, selezioneranno otto lavori immersivi inn concorso, più altri titoli non competitivi a completare il programma che illustreranno "la sinergia fra esperienze immersive e cinema". I titoli verranno presentati agli accreditati del Festival e del Marché du Film di Cannes dal 15 al 24 maggio in uno spazio presso Cannes Cineum, compresso situato nel quartiere La Bocca.

Gli otto titoli si contenderanno un Best Immersive Work Prize, che una giuria internazionale composta da autorevoli figure del cinema e dell'arte immersiva consegnerà nel corso di una speciale cerimonia di chiusura, "celebrando la creatività e l'innovazione degli artisti immersivi".