Il Festival di Cannes boicotterà le delegazioni russe, ma gli autori?

Anche il Festival di Cannes ha preso una posizione contro le scelte del Cremlino, boicotterà tutte le delegazioni e chiunque abbia legami con le istituzioni di Mosca, ma non è chiaro se anche i registi e i loro film.

Il Festival di Cannes ha preso posizione contro l’attacco russo in Ucraina, come innumerevoli altre istituzioni culturali in queste ore. In un comunicato ha annunciato che boicotterà il cinema russo in senso molto ampio: l’industria e qualsiasi delegazione o singolo che abbia anche lontani rapporti con il Cremlino. Non è ancora chiaro, però, se il provvedimento riguarderà anche i singoli registi e i loro film.

“Mentre il mondo sta cadendo in una grave crisi e una parte dell’Europa si trova in guerra, il Festival di Cannes esprime tutto il suo supporto al popolo ucraino e a tutti quelli che attualmente si trovano in Ucraina. Per quanto modesta possa essere, uniamo la nostra voce a tutte quelle che si stanno opponendo a questa situazione inaccettabile, denunciando la presa di posizione della Russia e dei suoi leader. Un pensiero particolare lo rivolgiamo agli artisti e ai professionisti del cinema ucraino e alle loro famiglie le cui vite sono ora in pericolo.”

Detto questo, Cannes ha avuto parole di apprezzamento per tutti quelli che in Russia stanno protestando “contro l’aggressione e l’invasione dell’Ucraina”, assumendo molti rischi personali nel farlo. Insomma, gli autori coraggiosi, come ad esempio Kirill Serebrennikov, i cui ultimi due film, Leto e La febbre di Petrov (appena uscito su IWONDERFULL, la piattaforma streaming di I Wonder Pictures), sono stati presentati proprio a Cannes. Tra l’altro il nuovo film del regista russo, ancora vittima di un provvedimento che gli vieta di lasciare il paese, dovrebbe (avrebbe dovuto?) partecipare al concorso della prossima edizione del festival con Tchaikovsky’s Wife.

Solo poche ore fa, l’EFA ha comunicato di aver escluso ogni film russo dai prossimi European Film Awards.