Il Dottor Male di Austin Powers torna in uno spot con Mike Myers

Ricordate il Dottor Male degli Austin Powers, interpretato da Mike Myers? È ora il protagonista di uno spot per una celebre marca di auto.

È tornato il Dottor Male di Mike Myers! È pur vero che il Male vero non scompare mai del tutto, ma in questo caso il supercattivo degli Austin Powers è riemerso grazie a uno spot per la General Motors, realizzato in occasione del Super Bowl. L'anno scorso l'azienda automobilistica coinvolse Will Ferrell, questa volta Myers ha risposto all'appello, concependo in prima persona la sceneggiatura di questo demenziale minuto.





Il Dr. Male salva il mondo per poterlo dominare

Nello sketch / spot, il Dottor Male (Mike Myers) e i suoi scagnozzi, ancora interpretati da Seth Green (Scott Evil), Rob Lowe (Middle Number Two) e Mindy Sterling (Frau Farbissina), hanno preso il controllo della General Motors, ma le smanie di distruzione del capo vengono arginate dai suoi consiglieri: non sarebbe meglio salvare il mondo prima di dominarlo, magari diffondendo i veicoli elettrici? Dopotutto lo spot s'intitola "Dr. EV-il" ("Electronic Vehicles"), la rivoluzione è dietro l'angolo e chi meglio di un supercativo può apprezzarla? Al termine dello spot, privato di un "Mini-Me", il Dottor Male fugge con il figlio di Scott.

I personaggi di Austin Powers mancano dai tempi di Austin Powers in Goldmember (2002), terzo atto della saga comico-parodistica iniziata con Austin Powers - Il controspione (1997) e Austin Powers - La spia che ci provava (1999), anche se Myers si è qui e lì concesso a fregolesche comparsate nei panni delle sue creature, negli ultimi vent'anni. Ultimamente si vocifera di un Austin Powers 4, e quest'operazione ha il sapore di una prova generale. Leggi anche Mike Myers interpreterà sette ruoli in una comedy di Netflix