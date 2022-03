Il discorso di Helen Mirren per il SAG Award alla carriera: "Il mio mantra è sii puntale e non essere stronzo"

News Cinema

All'età di 76 anni la straordinaria Helen Mirren riceve lo Screen Actors Guild Award alla carriera. Questo è il suo discorso di ringraziamento.

Esce nei cinema italiani in questi giorni (dopo un congelamento di molti mesi causa pandemia) Il ritratto del Duca, commedia britannica diretta dal compianto Roger Michell e presentata al Festival di Venezia nel 2020. Protagonisti di questa storia, tratta da eventi realmente accaduti nei primi anni 60 quando un uomo anziano rubò un quadro alla National Gallery di Londra, sono Jim Broadbent e Helen Mirren. Il film è un'ottima occasione per vedere questa straordinaria attrice nuovamente sul grande schermo. Avendo iniziato a recitare in teatro nel 1965, Helen Mirren è in piena attività da ben 57 anni e si è sempre divisa regolarmente tra palcoscenico, cinema e TV. Lo Screen Actors Guild (il sindacato americano degli attori) ha voluto riconoscerle l'immenso contributo che l'attrice da dato alla settima arte consegnandole il SAG Award alla carriera. Qui sotto potete leggere il discorso della 76enne Helen Mirren durante la cerimonia dei SAG Awards 2022, svoltasi il 27 febbraio al Barker Hangar di Santa Monica in California.

Un premio alla carriera sembra così grandioso. Suppongo di essere ancora viva quindi, sulla base di questo parametro, sono candidabile. Ma onestamente, qualsiasi risultato che io abbia raggiunto è il risultato del mio mantra: sii puntuale e non essere uno stronzo. Grazie molte SAG [pronunciato lettera per lettera]. Detesto dire la parola "sag" alla mia età [che inglese significa afflosciarsi, incurvarsi], quindi è S.A.G. per me.



Sono simultaneamente onorata e fermamente consapevole di non meritare questo premio ed qui che c'è il conflitto che presumo tutti voi conosciate. Insicurezza contro ego, quel cocktail che credo la maggior parte degli attori sorseggino la sera contemplando quel momento in cui hanno deciso di diventare attori. Insomma, mi stavo angosciando su cosa avrei dovuto dire questa sera, aspettavo un'ispirazione ed è arrivata. Tutte quelle persone con cui ho condiviso la mia vita professionale: gli attori. Parlerò di attori, oh mio Dio che idea brillante, così originale! Voglio dire, a me piace pensare dentro gli schemi.



Certamente servono una miriade di persone di talento per fare un dramma e infatti quattro di loro sono seduti al mio tavolo, uno scrittore, due registi e un agente. Li ringrazio per partecipare alla mia vita, ma ora è agli attori che mi rivolgo. Da quando inseguo i miei sogni, seguo le orme di Eleonora Duse attraverso l'ispirazione di Anna Magnani, Monica Vitti fino a Winslet, Riley, B. Carter, Comer, Colman, Coel e Kirby e vedete voi stessi come è andata [Kate Winslet, Daisy Riley, Helena Bonham Carter, Jodie Comer, Olivia Colman, Michaela Coel e Vanessa Kirby].



Mi sono unita alla nostra tribù di furfanti e vagabondi molto tempo fa e siete voi, voi attori che voglio ringraziare per la vostra acutezza e il vostro humour, le vostre risate che ho amato per tutta la mia vita, davvero. La vostra percezione, la vostra generosità emotiva, la vostra grande intelligenza, la vostra incredibile energia e la vostra inesauribile dedizione alla professione che avete scelto. Sapete, mi arrabbio molto quando leggo o sento di attori che vengono diffamati come un gruppo a sé. È così facile, vero? Con quelle pigre e false supposizioni legate alla vanità, quando invece per la mia esperienza, che oggi è considerevole, è vero il contrario. Insieme ridiamo, amiamo, piangiamo, ci preoccupiamo, cambiamo abiti, vomitiamo e abbiamo la diarrea. A voi non capita? A me sì.



Qualche anno fa ho avuto la temibile e bellissima sfida di recitare Fedra nel Grande Teatro Antico di Epidauro in Grecia. Quattromila posti a sedere o giù di lì. E trovarmi in piedi in un luogo vecchio di duemila anni, ho sentito i fantasmi di tutti quegli antichi greci e vagabondi. Ho sentito la loro paura, il loro sudore, la loro euforia e mi sono sentita una di loro: attori. Voi siete una magnifica tribù che si estende attraverso la cultura, la storia e il tempo. Questo premio è per gli attori. Grazie.

