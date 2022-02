SAG Awards 2022, gli attori e le Serie TV premiate: Trionfa Squid Game

News Serie TV

Tra i vincitori della 28esima edizione anche gli attori di Succession e Ted Lasso.

La scorsa notte si sono celebrati a Santa Monica, in presenza, gli annuali SAG Awards 2022, giunti alla 28esima edizione. La Screen Actors Guild, l'associazione che riunisce gli attori americani, ha premiato i migliori interpreti televisivi e cinematografici dell'anno, e dei nove riconoscimenti riservati alle produzioni per il piccolo schermo, un terzo sono stati vinti da una serie non americana, il fenomeno televisivo coreano Squid Game, con due suoi interpreti premiati nelle categorie tra le più importanti: migliore attore e migliore attrice in una serie drammatica per Lee Jung-jae e Ho-yeon Jung. Un risultato che non ha precedenti e che apre la strada a un futuro ancora più roseo per l'intrattenimento coreano. "Penso che sia solo l'inizio", ha detto Lee. "Ci sono molti fantastici contenuti coreani che sono divertenti e toccanti come Squid Game, quindi vi chiedo di prendervene cura, mostrarci tanto affetto e continuare a guardare un sacco di ottimi contenuti coreani".

Tra le altre serie tv premiate, Succession di HBO (la più nominata dell'edizione) ha vinto per il miglior cast in un drama mentre Ted Lasso di Apple TV+ per il miglior cast in una comedy. Per quest'ultima, sul palco allestito nel Barker Hanger è salito anche Jason Sudeikis, per le comedy migliore interprete insieme con la Jean Smart di Hacks. Premi questi ultimi tutti piuttosto prevedibili, come anche il SAG Award a Kate Winslet per il suo lavoro nella miniserie di HBO Omicidio a Easttown. Ecco qui di seguito l'elenco completo dei vincitori.

SAG Awards 2022: I vincitori per le Serie TV

CAST IN UN DRAMA

Squid Game

Succession

The Handmaid's Tale

The Morning Show

Yellowstone

ATTORE IN UN DRAMA

Brian Cox, Succession

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Jung-jae Lee, Squid Game

Jeremy Strong, Succession

ATTRICE IN UN DRAMA

Jennifer Aniston, The Morning Show

Ho-yeon Jung, Squid Game

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Sarah Snook, Succession

Reese Witherspoon, The Morning Show

CAST IN UNA COMEDY

Hacks

Il metodo Kominsky

Only Murders in the Building

Ted Lasso

The Great

ATTORE IN UNA COMEDY

Michael Douglas, Il metodo Kominsky

Brett Goldstein, Ted Lasso

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

ATTRICE IN UNA COMEDY

Elle Fanning, The Great

Sandra Oh, La direttrice

Jean Smart, Hacks

Juno Temple, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso

ATTORE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Murray Bartlett, The White Lotus

Oscar Isaac, Scene da un matrimonio

Michael Keaton, Dopesick

Ewan McGregor, Halston

Evan Peters, Omicidio a Easttown

ATTRICE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Cynthia Erivo, Genius: Aretha

Margaret Qualley, Maid

Jean Smart, Omicidio a Easttown

Kate Winslet, Omicidio a Easttown

STUNT