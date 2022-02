Sag Awards 2022: trionfano Jessica Chastain e Will Smith. I premi per il cinema

News Cinema

Sono stati assegnati nel fine settimana i Sag Awards, i premi della Screen Actors Guild con cui gli attori riconoscono i loro colleghi. Tutti i premi per il cinema, a partire da quelli per i protagonisti Jessica Chastain e Will Smith.

Sono stati assegnati nella notte i premi della Screen Actors Guild, i SAG Awards, con cui gli attori iscritti al sindacato premiano i loro colleghi. Rispetto alla televisione, col trionfo di Squid Game, anche nel cinema c'è stata qualche sorpresa. Vediamo nel dettaglio i riconoscimenti di quest'anno a chi sono andati i SAG Awards.

Miglior attore protagonista: Will Smith per Una famiglia vincente - King Richard

In Una famiglia vincente, Will Smith interpreta come noto Richard Williams, il padre e allenatore delle tenniste Vanessa e Venus Williams, in un'interpretazione generalmente molto apprezzata, così come il film, uscito nelle nostre sale il 13 gennaio scorso. Will Smith ha pronunciato un sentito discorso di ringraziamento per il premio, durante il quale si è molto commosso.

Miglior attrice protagonista: Jessica Chastain per Gli occhi di Tammie Faye

In Gli occhi di Tammie Faye, uscito da noi il 3 febbraio, Jessica Chastain interpreta con estrema verosimiglianza la predicatrice evangelica televisiva Tammie Faye Bakker, vera e propria star del tubo catodico e controverso personaggio pubblico, sia pure dalle posizioni stranamente progressiste, rispetto all'ambiente in cui operava. Un progetto a cui Chastain lavorava da 10 anni e di cui è sempre stata appassionata al punto da produrlo. Al suo fianco, nel ruolo del marito che predica bene e razzola male, Andrew Garfield, quest'anno molto presente sul grande schermo. A nostro avviso, anche se il film non è indimenticabile e sotto il trucco Jessica Chastain è irrinoscibile, è un premio meritato, anche per la performance canora dell'attrice.



Gli occhi di Tammy Faye: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Miglior attore non protagonista: Troy Kotsur per I segni del cuore

Troy Kotsur è il primo attore non udente a vincere il premio e non a caso è stato festeggiato pubblicamente dall'attrice premio Oscar Marlee Matlin, che vede riconosciuto il talento di un collega con lo stesso handicap. I segni del cuore (CODA) deve ancora uscire in Italia, ma è il remake americano di un film francese che probabilmente avrete visto, La famiglia Bélier, che racconta la passione per il canto di una ragazzina, che fa da interprete tra la sua famiglia non udente e il mondo. I Bélier avevano un'azienda agricola, qua l'azione è trasportata nel Massachussets e i familiari della ragazza, che non capiscono la sua voglia di seguire una strada che la allontana da loro e dall'attività di famiglia, sono pescatori. CODA significa Children of Deaf Adult ovvero Figli di genitori non udenti. Troy Kotsur lavora dal 2001 ed è apparso prevalentemente in lavori per la televisione.

Miglior attrice non protagonista: Ariana DeBose per West Side Story

La rilettura di West Side Story da parte di Steven Spielberg è stata un fiasco al box office ma è stata anche generalmente apprezzata dalla critica e ha portato alle luci della ribalta alcuni dei suoi giovani interpreti. Una di queste è Ariana DeBose che ha ereditato il ruolo fondamentale di Anita dalla grande Rita Moreno, che vinse Oscar e Golden Globe per la parte. Ariana DeBose è nata nel Nord Carolina, ha 31 anni ed è di origini afro-americane e portoricane e promette di seguire la sua strada.

Miglior cast: I segni del cuore

Anche in questo caso, considerando che tre dei quattro attori protagonisti de I segni del cuore sono non udenti, si tratta di una prima volta molto significativa. Gli attori hanno battuto in questo caso il cast di Belfast, Don't Look Up, Una famiglia vincente - King Richard e House of Gucci. Comprensibile dunque la loro emozione e la calda accoglienza del pubblico all'annuncio.

Miglior cast di stuntmen: No Time to Die

Com'è noto, sono entrati a far parte dei premi della Screen Actors Guild anche degli attori molto particolari, ovvero gli stuntmen che nei film eseguono le scene d'azione al posto dei protagonisti, o che comunque li supportano e rendono sicuro interpretare certe acrobazie. Non poteva che vincere in questo caso l'ultimo episodio di Bond con Daniel Craig, No Time to Die.

Vedremo adesso se i votanti degli Oscar 2022 terranno o meno conto delle "indicazioni" della categoria.



