Il Diavolo veste Prada 2, Miranda Priestly di Meryl Streep conquista il set

Nuovi scatti arrivano dal set di Il Diavolo veste Prada 2 e, dopo Andy, è la volta di Miranda Priestly: Meryl Streep è sul set.

Dopo Andy, tocca a Miranda Priestly animare il set di Il Diavolo veste Prada 2. Un ritorno assolutamente incantevole, quello di Meryl Streep, che ancora una volta dimostra di essere padrona della scena glam. La sua Miranda è stata avvistata sul set del sequel le cui riprese sono attualmente in corso in quel di New York e ha dimostrato che non c’è posto per sviste glam.

Il Diavolo veste Prada 2, anche Miranda Priestly è tornata più glam che mai

La prima volta che Miranda Priestly è apparsa sullo schermo correva l’anno 2006. La spietata direttrice della rivista glam Runway ha aiutato Andy a diventare la donna elegante e di successo che ritroveremo anche in questo sequel, ma il suo percorso è stato tutt’altro che in discesa. Con le riprese attualmente in corso, anche Meryl Streep ha offerto un assaggio al pubblico di curiosi di come sarà questa versione di Miranda, decisamente più matura e alle prese con qualche disagio professionale. Lo scatto trapelato sul web mostra Meryl Streep che cammina davanti ad una serie di roulotte sfoggiando gli iconici capelli color ghiaccio dal taglio inconfondibile, un paio di occhiali da sole scuri e un completo composto da un trench pastello, gonna in bronzo lucida in pelle e blusa viola. Il tutto accompagnato da un paio di décolleté.





Welcome back, Miranda Priestly! 👠



Meryl Streep was seen today on the set of "The Devil Wears Prada 2" in Manhattan pic.twitter.com/t2HZfhrYaD — Paper Magazine (@papermagazine) July 23, 2025

Le immagini arrivate dal set seguono quelle di Anne Hathaway. L’attrice aveva già mostrato sul web un indizio, condividendo un breve video in cui indossa un maglione ceruleo impegnata a spazzolare i denti: un chiarissimo cenno alla sua Andy, che in questo sequel è decisamente più glam e audace. I look trapelati sul web dimostrano che Andy è cresciuta e non ha paura di sperimentare il suo tocco glam. I tempi da aspirante giornalista e assistente di Miranda sono decisamente finiti e non ha paura di correre da una strada all’altra su tacco 12.

In merito al look sfoggiato da Meryl Streep, la sua Miranda difficilmente tradirebbe il bianco platino diventato così iconico per il personaggio. In occasione del 15esimo anniversario del film, infatti, è stata proprio la costumista Patricia Field a raccontare a Entertainment Weekly quanto fosse importante quel dettaglio e quanta pressione avesse generato sul set: “Meryl mi disse che [voleva] avere i capelli bianchi... Le dissi: 'Non riesco a convincere [i produttori]. Hanno in mente che i capelli bianchi siano capelli grigi. La prima volta che Meryl interpretò Miranda Priestly fu durante un incontro con il capo dello studio. Meryl imitò Miranda in quell'incontro, e non si parlò mai dei capelli; guardarono Meryl negli occhi e non dissero una parola”. Il cast del sequel include anche altri grandi ritorni come Emily Blunt, Stanley Tucci e Tracie Thoms. Ma tante altre saranno le novità come Lucy Liu, Justin Theroux, BJ Novak, Rachel Bloom, Pauline Chalamet e Kenneth Branagh. I dettagli della trama, ad oggi, risultano ancora sconosciuti, ma dovrebbe rifarsi al sequel scritto da Lauren Weisberger La vendetta veste Prada.