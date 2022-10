Il Colibrì: le nostre interviste alla regista e al cast, con Pierfrancesco Favino che quasi si commuove

News Cinema

Nella prima giornata della Festa del Cinema di Roma abbiamo avuto il piacere di intervistare Francesca Archibugi e parte del cast de Il Colibrì, che è tratto dall'omonimo celebre libro di Sandro Veronesi. Gli attori erano particolarmente emozionati, a cominciare da Pierfrancesco Favino.

Ad aprire l'edizione 2022 della Festa del Cinema di Roma è stato Il Colibrì di Francesca Archibugi, film molto atteso da quanti hanno letto e profondamente amato l'omonimo romanzo di Sandro Veronesi vincitore del Premio Strega.

La Archibugi, che dello scrittore è un'amica e un'estimatrice, si è avvicinata al libro con rispetto e con il desiderio di non tradirlo, girando un film che, come l'opera di partenza, non ha un andamento temporale lineare ma segue il flusso della memoria.

Per rendere credibile e magnifico il personaggio di Marco Carrera la regista ha poi scelto Pierfrancesco Favino, che si è fuso con il protagonista della storia anche grazie ad alcuni elementi e valori in comune. Nel cast del film ci sono anche Kasia Smutniak, che fa la parte di Marina (la moglie di Marco) e Bérénice Bejo, che invece è Luisa Lattes, la donna che Marco ha amato per tutta la vita. Li abbiamo incontrati tutti quanti durante la prima giornata della Festa, per parlare di lettere, parole, maschile e femminile e della performance di Nanni Moretti, che presta il volto a uno psicologo che poi è uno dei personaggi più positivi de Il Colibrì.

Il Colibrì è al cinema dal 14 ottobre, distribuito da 01Distribution

È il racconto della vita di Marco Carrera, "il Colibrì", una vita di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti. La storia procede secondo la forza dei ricordi che permettono di saltare da un periodo a un altro, da un’epoca a un’altra, in un tempo liquido che va dai primi anni ‘70 fino a un futuro prossimo. È al mare che Marco conosce Luisa Lattes, una ragazzina bellissima e inconsueta. Un amore che mai verrà consumato e mai si spegnerà, per tutta la vita. La sua vita coniugale sarà un'altra, a Roma, insieme a Marina e alla figlia Adele.

Marco tornerà a Firenze sbalzato via da un destino implacabile, che lo sottopone a prove durissime. A proteggerlo dagli urti più violenti troverà Daniele Carradori, lo psicoanalista di Marina, che insegnerà a Marco come accogliere i cambi di rotta più inaspettati.

Il Colibrì è la storia della forza ancestrale della vita, della strenua lotta che facciamo tutti noi per resistere a ciò che talvolta sembra insostenibile. Anche con le potenti armi dell’illusione, della felicità e dell’allegria.