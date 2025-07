Il Cinema italiano fra commedia e grandi autori: presentate le novità PiperFilm

News Cinema

L'identità italiana continua a caratterizzare una distribuzione lanciata da poco ma già ben consolidata nel mercato come PiperFilm. Ne abbiamo parlato a Ciné - Giornate di Cinema di Riccione con Massimiliano Orfei, amministratore delegato, e Davide Novelli, direttore della distribuzione.

Un terzetto di titoli che potrebbero essere in prima fila al prossimo Festival di Venezia, insieme alla risata di una commedia all'italiana che insegue una nuova sintonia con il pubblico e un 2026 già pieno di progetti in arrivo. Sono le prossime novità di PiperFilm, società di distribuzione molto giovane ma già piantata con decisione nel mercato che ha presentato i prossimi titoli a Riccione, in occasione di Ciné giornate di cinema.

Dal secondo film di Carolina Cavalli, Il rapimento di Arabella, al biopic autoriale Duse di Pietro Marcello, passando per la commedia per l'estate Tutta colpa del rock, con Lillo e Elio, arrivando all'atteso nuovo film di Paolo Sorrentino, La grazia, di nuovo insieme a Toni Servillo.

Sono alcune delle principali cartucce per l'immediato futuro di PiperFilm. Ne abbiamo parlato in questa video intervista da Riccione insieme a Massimiliano Orfei, amministratore delegato, e Davide Novelli, direttore della distribuzione.