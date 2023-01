Il cinema francese mai così in basso da 33 anni

News Cinema

L'anno al botteghino per il cinema francese in patria si è chiuso con un risultato davvero deludente nonostante il mercato in generale tenga. Nei primi dieci posti solo titoli americani. Cosa è successo?

L’anno si è concluso al botteghino, in tutto il mondo, con il previsto super exploit di Avatar 2 la via dell’acqua. Anche in Francia, dove però il 2022 ha fatto segnare per il cinema locale un risultato negativo come non accadeva addirittura dal 1989, quindi da 33 anni. Infatti nessun film francese è finito nella top 10 degli incassi del 2022, lasciando ampio spazio ai blockbuster americani per pascolare allegramente in territori in cui di solito condividevano la scena con solidi successi autoctoni.

Intorno ai 152 milioni sono i biglietti strappati dai cugini, un risultato nettamente superiore rispetto ai 96 milioni del 2021. Ma ci mancherebbe altro, visto che a causa della pandemia l’anno passato i cinema erano stati chiusi per ben 138 giorni. Nel 2020, nei mesi di esplosione globale del Covid, le cose erano andate ancora peggio con 65 milioni di spettatori. Facendo quindi un paragone sensato, quello con il 2019, il calo è evidente rispetto ai 213 milioni che segnarono un incremento rispetto ai 201 del 2018. L’anno appena concluso quindi ha fatto segnare un calo intorno al 30%, doloroso ma sicuramente meno preoccupante che in molti altri mercati, in prima posizione quello italiano, in calo più del 50% rispetto ai 2019.

Tornando al mercato francese, conforta in assoluto come l’ultimo trimestre sia stato molto solido, contribuendo da solo a quasi un terzo del totale annuale. Dimostrazione di un ritorno dei francesi in sala, confermata anche personalmente - e molto empiricamente - da chi scrive attraverso parecchie visioni in sale molto affollate a Parigi negli ultimi due mesi.

Ma quali sono stati i maggior incassi dell’anno in Francia?

In prima posizione, con 6,7 milioni di spettatori, si è piazzato Top Gun: Maverick, subito dopo, ma in soli 15 giorni, Avatar 2 La via dell’acqua con 5,7 milioni. Quindi si sono segnalati Minions 2, Jurassic World: Il dominio, Doctor Strange nel multiverso della follia, Black Panther: Wakanda Forever e The Batman. Tutti oltre i 3 milioni di biglietti venduti. Da notare che i primi sei incassi sono gli stessi anche a livello mondiale.

Come detto, non pervenuti in top 10 titoli francesi. Il primo, undicesimo, è il ritorno di una saga comica di grande successo, per la terza volta su tre capitoli miglior incasso transalpino dell'anno: Riunione di famiglia: Non sposate le mie figlie 3 con 2,4 milioni di spettatori. Appena dopo November di Cédric Jimenez, sulle indagini post Bataclan, e Simone, le voyage du siècle di Olivier Dahan, biopic su Simone Veil amato dal pubblico e molto poco dalla critica.