Il Castello Invisibile, il trailer italiano dell'anime in uscita evento a settembre

È arrivato il trailer in italiano di Il Castello Invisibile di Keiichi Hara, un anime fiabesco nel tono ma dedicato al tema del bullismo, tratto dal romanzo di Mizuki Tsujimura, edito in Italia da DeA Planeta Libri. Uscita evento di tre giorni a settembre.

Il Castello Invisibile è il titolo dell'anime che Anime Factory, costola di Plaion Pictures, distribuirà nelle sale italiane in un'uscita evento dell'11-12-13 settembre: arriva oggi anche un primo trailer in italiano di questo lungometraggio animato realizzato dall'A-1 Pictures di Sword Art Online e Blue Exorcist, per la regia del veterano Keiichi Hara, nel 2010 regista di Colorful per la Sunrise. Ma di cosa parla questa fiaba dalle radici molto realistiche?



Il Castello Invisibile, la trama dell'anime dell'A-1 Pictures

Il Castello Invisibile è tratto dal romanzo omonimo di Mizuki Tsujimura, edito in Italia da DeA Planeta Libri nel 2019, e trasposto anche come manga seriale, pubblicato qui da Dynit Manga. Il film animato arriva nelle nostre sale forte della sua candidatura ai Japan Academy Prize del 2023 nella categoria Miglior Film di Animazione.

Il film racconta della tredicenne Kokoro, timida ed emarginata a scuola: un giorno scopre la possibilità di accedere a un castello magico attraverso lo specchio della sua camera. Nel luogo indefinito, isolato da un oceano sterminato, scopre altri sei coetanei, mentre una bambina con la maschera di lupo propone loro una sfida. Chiunque di loro riuscirà a trovare una chiave nascosta nel castello, potrò avverare un suo desiderio: una volta esaudito, tutti loro dimenticheranno il Castello. I sette cominciano a conoscersi, cercando di rispettare anche le restrittive regole di questo strano e un po' pericoloso posto...

La sceneggiatura è firmata da Miho Maruo e le musiche sono a cura di Harumi Fuuki, entrambe attive su Miss Hokusai, diretto proprio da Keiichi Hara, che ha voluto l'artista Ilya Kuvshinov, già suo colloboratore per The Wonderland, a sviluppare il design del castello.