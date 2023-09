Il buono, il brutto, il cattivo: un esperto della Guerra di Secessione massacra il western con Clint Eastwood

News Cinema

Il buono, il brutto, il cattivo, nel quale recitava anche Clint Eastwood, è uno dei western più belli di Sergio Leone. A non pensarla così è uno studioso della Guerra di Secessione che lo ha criticato ferocemente per alcune inesattezze storiche.

Abbiamo parlato tante volte della cancel culture, dicendo che ci sembra assurda e incomprensibile. Ma troviamo altrettanto inutile e dannoso ogni tentativo di recensire un film uscito da decenni e diventato un cult movie, specialmente se la critica è negativa e riguarda elementi di secondaria importanza. Ad essere preso di mira dal solito bastian contrario è stato, ci racconta Screenrant, Il buono, il brutto, il cattivo di Sergio Leone, che ha consacrato il mito di Clint Eastwood.

Il buono, il brutto, il cattivo: costruzione di un mito

Uscito nel 1996, Il buono, il brutto, il cattivo è il capitolo conclusivo della Trilogia del Dollaro o anche Trilogia dell'uomo senza nome, formata anche da Per un pugno di dollari e da qualche dollaro in più. Eastwood ha recitato in ogni capitolo, interpretando appunto l'uomo senza nome, vestito allo stesso modo (sarape, gilet e cappello) e interpretato nella stessa maniera dall'attore. In realtà il regista non aveva in mente di realizzare una trilogia, e Il buono, il brutto, il cattivo è una sorta di prequel. Gli americani definirono i tre film Spaghetti Western e rimasero colpiti dalle splendide colonne sonore di Ennio Morricone, che conosceva Leone fin dall'infanzia. Per molte persone Il buono, il brutto, il cattivo è il film migliore dei 3, sia per la performance di Eli Wallach, Lee Van Cleef e dello stesso Eastwood, che per la sequenza finale, il cosiddetto triello, che poi è una delle scene più belle della storia del cinema. A fare da sfondo alla vicenda è la Guerra di Secessione americana e il film ruota intorno alla scomparsa di una cassa di 200.000 dollari in oro trafugati all'esercito confederato.

Quando girò il film, e soprattutto quando ne scrisse la sceneggiatura, Sergio Leone si soffermò a lungo sui personaggi, che in effetti sono ben caratterizzati. Il regista diede meno importanza alla cornice storica, ed è stata questa negligenza, ammesso che si possa considerarla tale, a scatenare il super esperto della Guerra Civile americana Garry Adelman, a cui proprio non sono andate già le armi utilizzate da Eli Wallach & Co. Adelman ha individuato inesattezze anche nella scena del crollo del ponte ,e in un video di Insider spiega quali siano gli errori più clamorosi, dando alla fine il voto 2 (su 10) a Il buono, il brutto, il cattivo, ovviamente solo per quel che riguarda la verità storica.

Il buono, il brutto, il cattivo: perchè l'esperto mette 2 al film

La prima inesattezza messa in evidenza da Garry Adelman riguarda la mitragliatrice Gatling, che venne sì utilizzata nel corso della Guerra di Secessione, ma apparve per la prima volta nel 1862 e non venne mai usata nel New Mexico, dove Il buono, il brutto, il cattivo è ambientato. E anche nei tre anni seguenti, non se ne video molte. Nemmeno l'artiglieria pesante era così diffusa, e invece nel film è molto presente.

All'espertone non va a genio la spianata pietrosa dove si svolge il triello finale, E neanche la scena in cui viene fatto saltare un ponte è realistica, perché era un compito davvero difficile di cui venivano incaricati soltanto soldati che erano nello stesso tempo ingegneri, e a noi non risulta che il Biondo e il Turco lo fossero. Last but not least, durante la guerra tra sudisti e nordisti raramente si combatteva per un ponte. Più ambiti erano i mezzi di trasporto e i fiumi.

L’analisi di Garry Adelman è accurata e potrebbe finire nei trivia de Il buono, il brutto, il cattivo, ma cosa sono un paio di armi sbagliate rispetto alla bellezza del film? Niente, proprio niente, anche perché tutto ciò che riguarda i western di Sergio Leone fa parte del suo mito, nel bene e nel male.