Il Buco - Capitolo 2: ecco il trailer italiano ufficiale del film in arrivo su Netflix

Sarà disponibile in streaming sulla piattaforma dal 4 ottobre il sequel del film spagnolo di Galder Gaztelu-Urrutia che è stato un grande successo ai festival e online.

Era il 2019, e in festival come quello di Toronto, al Sitges e al Torino Film Festival veniva presentato El Hoyo, titolo internazionale The Platform, poi sbarcato su Netflix nel nostro paese col titolo Il Buco.

Opera prima di Galder Gaztelu-Urrutia basata su un copione di David Desola e Pedro Rivero, Il Buco è un thriller distopico che racconta le vicende di un uomo prigioniero in una misteriosa e cupa prigione verticale, nella quale ogni livello è una sorta di cella d'isolamento per i detenuti. Attraverso un buco al centro della struttura, e a una piattaforma mobile che si ferma per soli due minuti a ogni livello, viene distribuito il cibo ai detenuti, destinato ovviamente a diventare sempre più scarso man mano che la piattaforma scende verso il basso. La metafora sulle disparità sociali e sulle risorse mal distribuite è, penso, piuttosto chiara.

Oltre al grande successo critico, Il Buco lo è stato anche di pubblico, con oltre 82 milioni di visualizzazioni fatte registrare su Netflix: inevitabile, quindi, che qualcuno pensasse a realizzarne un sequel. Il 4 ottobre debutterà infatti in streaming sulla piattaforma della N rossa Il Buco - Capitolo 2, realizzato dallo stesso team creativo del primo: Gaztelu-Urrutia alla regia, ma anche alla sceneggiatura assieme a Desola e Rivero, e a Egoitz Moreno. Protagoniste questa volta sono Milena Smit (Madres paralelas, La ragazza di neve) e Hovik Keuchkerian (La Casa Di Carta).

Qui di seguito trama

Mentre un misterioso leader impone il proprio dominio nel Buco, un nuovo “inquilino” viene coinvolto nella lotta contro questo controverso metodo per combattere il brutale sistema di alimentazione. Ma quando mangiare dal piatto sbagliato diventa una condanna a morte, fino a che punto saresti disposto a spingerti per salvarti la vita?