News Cinema

Il brivido dell'alta velocità e un Superman tutto nuovo fra le novità Warner

La F1 e il motociclismo a tutta velocità saranno fra i brividi in primo piano nei prossimi mesi per Warner Bros Discovery che ha presentato il listino per il 2025 in occasione delle Giornate di Cinema di Sorrento. Ne abbiamo parlato con il Vice President Theatrical Marketing Arturo De Simone.