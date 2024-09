Il Batman di e con Ben Affleck contro Deathstroke, affiorato uno storyboard del film cancellato

News Cinema

Per festeggiare gli 85 anni del personaggio di Bob Kane, lo story artist Jay Oliva ha condiviso l'inquadratura di uno storyboard del film di Batman che non ha visto mai la luce. Come ricorderete, prevedeva Ben Affleck anche in qualità di regista, oltre che di attore nei panni di Bruce Wayne.

Ricordate quando anni fa Ben Affleck avrebbe anche dovuto dirigere, oltre che interpretare, un assolo cinematografico di Batman? Come poi si è saputo, prevedeva uno scontro tra Bruce Wayne e Deathstroke, che era già comparso con le fattezze di Joe Manganiello in una scena post-credits di Justice League. Il Batman noir si è poi spostato verso Robert Pattinson, dopo che Affleck ha deciso di lasciar perdere. Per celebrare gli 85 anni del personaggio creato da Bob Kane, lo story artist Jay Oliva ha pubblicato su X uno storyboard del film mai realizzato. Un assaggio di cosa sarebbe potuto essere. Leggi anche Batman, Ben Affleck racconta quello che aveva in mente per il suo film cancellato

L'assolo di Batman di Ben Affleck continua a riaffiorare