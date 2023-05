Batman, Ben Affleck racconta quello che aveva in mente per il suo film cancellato

News Cinema

Ben Affleck ha raccontato quello che aveva in mente per l'assolo di Batman che avrebbe dovuto interpretare e dirigere. Conferma le parole precedenti di Joe Manganiello / Deathstroke.

Nonostante The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson non abbia deluso i fan, e ci sia anzi in cantiere un sequel, sappiamo che ha preso il posto di un altro film dedicato a Bruce Wayne, interpretato e anche diretto da Ben Affleck. Già in precedenza Joe Manganiello, che vestiva i panni di Deathstroke nel DC Extended Universe prima del recente reboot, aveva suggerito che quella storia avrebbe dato molta importanza al suo personaggio. Affleck ora, ospite dell'incontro con i fan Zack Snyder's Full Circle (raccontato da The Direct), ha in sostanza confermato la cosa. Leggi anche Justice League, una versione del film conteneva anche un triangolo amoroso tra Lois Lane, Superman e Batman!

Batman, l'assolo di e con Ben Affleck si concentrava su Deathstroke, cercando una maggiore profondità

Ben Affleck è reduce dalla regia dell'apprezzato Air, e lo vedremo prossimamente ancora nei panni di Batman in The Flash (dal 15 giugno al cinema), dove incontrerà un'altra incarnazione di Bruce Wayne, il mitico Michael Keaton. Al di là di questi impegni "speciali", come sono state tra l'altro le scene extra di Zack Snyder's Justice League, Affleck ha accettato di farsi da parte nel riavvio dell'universo DC cinematografico, che fa ormai capo ai nuovi DC Studios gestiti da James Gunn e Peter Safran. Per la soddisfazione dei fan, ha però spiegato cosa aveva in mente quando stava lavorando sul suo assolo di Batman, che avrebbe dovuto interpretare e dirigere.

Stavo esplorando alcune idee, il piano era creare personaggi interessanti, sfaccettati, complessi, in particolare Deathstroke [già apparso con le fattezze di Joe Manganiello nella scena post-credits di Justice League, ndr]. [...] O scegli un potente cattivo, così formidabile da non poter immaginare come il tuo protagonista possa sconfiggerlo, oppure devi scegliere la strada di Injustice, con un grosso gruppo di villain, con tutti questi personaggi diversi. [...] In quel momento cercavo di perfezionare quel personaggio [Deahstroke], concentrandomi su di lui, approfondendolo con più dettagli, per far sì che lasciasse il segno, ed ero certo che lo potesse fare.