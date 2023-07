Il 42esimo Premio Sergio Amidei per la miglior sceneggiatura al via il 20 luglio a Gorizia

News Cinema

Dal 20 al 26 luglio si terrà a Gorizia la quarantaduesima edizione del premio Amidei, dedicato alle sceneggiature. Il programma e i 7 candidati al premio.

Si svolgerà dal 20 al 26 luglio a Gorizia la quarantaduesima edizione del premio internazionale Sergio Amidei per la miglior sceneggiatura. Da oltre 40 anni Gorizia celebra il cinema scritto attraverso i suoi più grandi sceneggiatori, contemporanei e del passato, nel solco del grande sceneggiatore e produttore cinematografico Sergio Amidei. Il Premio internazionale alla migliore sceneggiatura "Sergio Amidei" è un palcoscenico di proiezioni, incontri, approfondimenti, diffusione della cultura cinematografica internazionale. Lunga e molto prestigiosa è la lista dei giurati e degli ospiti che hanno portato lustro a Gorizia negli ultimi quattro decenni e ancora una volta, anche nel 2023, il Premio illuminerà l’estate goriziana con alcuni dei più importanti nomi della settima arte. Il 42° Premio internazionale alla migliore sceneggiatura “Sergio Amidei” è organizzato dall’Associazione culturale “Sergio Amidei”, dal Dams - Discipline dell’audiovisivo, dei media e dello spettacolo, Corso interateneo Università degli Studi di Udine e Trieste, e dall’Associazione Palazzo del Cinema-Hiša Filma, co – organizzato con Comune di Gorizia e Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia, con il patrocinio della Federazione Italiana Cinema d’Essai FICE, di AGIS Tre Venezie, ANAC (Associazione Nazionale Autori Cinematografici) e Associazione 100autori.

I finalisti del Premio per la miglior sceneggiatura Sergio Amidei 2023 e i premi speciali

I film che concorrono al Premio Internazionale alla Migliore Sceneggiatura vengono scelti tra i titoli europei distribuiti durante la stagione cinematografica 2022-2023. Il Premio viene conferito alla sceneggiatura che più si distingue per originalità e per la capacità di sperimentare nuove formule narrative, oltre che per l’attenzione alla realtà sociale e ai temi emergenti del mondo contemporaneo. 7 sono le sceneggiature che si contendono il Premio, selezionate dalla giuria composta dai registi Marco Risi e Francesco Munzi, dallo sceneggiatore e regista Francesco Bruni, dagli sceneggiatori Massimo Gaudioso e Marco Pettenello (recentissima entrata in giuria Amidei), dalla sceneggiatrice Doriana Leondeff, dall’attrice Giovanna Ralli e dalla produttrice Silvia D’Amico:

La Stranezza (IT 2022, v.o., 103’) - sceneggiatura di Roberto Andò, Massimo Gaudioso e Ugo Chiti, regia di Roberto Andò - giovedì 20 in Piazza Vittoria

As Bestas (ES/FR 2022, vers. italiana, 137’) sceneggiatura di Rodrigo Sorogoyen e Isabel Pena, regia di Rodrigo Sorogoyen – venerdì 21 al Kinemax

Le Otto Montagne - (IT/BE/FR 2022, v.o., 147’) sceneggiatura e regia di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch – venerdì 21 in Piazza Vittoria

Forever Young - Les Amandiers (Les Amandiers, FR 2022, vers. italiana, 125’) sceneggiatura di Valeria Bruni Tedeschi, Noèmie Lvovsky e Agnès de Sacy, regia di Valeria Bruni Tedeschi – sabato 22 in Piazza Vittoria

L’ultima notte di Amore (IT 2022, v.o., 124’) sceneggiatura e regia di Andrea Di Stefano – domenica 23 in Piazza Vittoria

Il Signore delle Formiche (IT 2022, v.o., 130’) sceneggiatura di Gianni Amelio, Edoardo Petti e Federico Fava, regia di Gianni Amelio – lunedì 24 in Piazza Vittoria

L'Innocente - (L’innocent, FR 2022, vers. italiana, 99’) sceneggiatura di Louis Garrel e Tanguy Viel, regia di Louis Garrel – mercoledì 26 in Piazza Vittoria.

Il 42° Premio internazionale alla migliore sceneggiatura “Sergio Amidei” attribuisce il Premio all'Opera d'Autore a Marco Bellocchio. Il premio per la cultura cinematografica verrà conferito al critico e docente Gianni Canova. Sabato 22 luglio al Kinemax alla presenza dell'artista ci sarà un Omaggio a Lello Arena con la proiezione di No, grazie, il caffè mi rende nervoso. La sigla che aprirà ogni proiezione quest'anno è un poetico corto d'animazione firmato da Marco Devetak, un corto che riprende i fili colorati della grafica, che parlano di due città, due paesi, due culture (Gorizia e Nova Gorica), e li rimescola in una figura di donna dai molteplici significati. Per tutti gli altri incontri, conferenze e iniziative previsti nei giorni del premio vi rimandiamo al sito ufficiale www.amidei.com