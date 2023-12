IF - Gli Amici Immaginari, il trailer mostra Ryan Reynolds alle prese con personaggi di fantasia

News Cinema

Gli amici immaginari sono reali in IF - Gli amici immaginari, un nuovo film con protagonista Ryan Reynolds che si mostra nel primo trailer.

Il primo trailer di IF - Gli Amici Immaginari introduce un mondo magico popolato da creature che quasi tutti i bambini hanno almeno una volta immaginato o cercato nella propria giovane vita. E se quegli amici ritenuti immaginari, quindi frutto della propria fantasia, fossero invece reali e confinati in un mondo tutto loro? È quanto accade in IF, il nuovo film con protagonista Ryan Reynolds. Diretto e scritto da John Krasinski (regista di A Quiet Place), nel cast originale il simpatico mostro viola dal pelo morbido può contare sulla voce di Steve Carell.



IF - Gli Amici Immaginari: Il Primo Trailer Italiano del Film di John Krasinski con Ryan Reynolds - HD

IF - Gli Amici Immaginari, il primo trailer con Ryan Reynolds mostra un mondo di amici immaginari

Il cast originale di IF - Gli Amici Immaginari pullula di celebrità, a partire dal protagonista Ryan Reynolds che sembra avere molta famigliarità con il mondo degli IF (acronico che sta proprio per amici immaginari). Nel primo trailer condiviso da Paramount Pictures, il personaggio di Ryan Reynolds racconta ad una ragazzina di nome Bea (Cailey Fleming) la verità: gli amici immaginari esistono e hanno bisogno del loro aiuto per non scomparire per sempre. La ragazzina è scettica ed è anche spaventata da alcuni degli IF, ma supporterà quella nuova avventura addentrandosi in un mondo di fantasia e magia perché è dotata di un superpotere vero e proprio: è in grado di vedere ciò che gli altri non riescono.