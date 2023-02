Idris Elba di Luther rifiuta l'etichetta di "attore nero" e dice basta

News Cinema

Idris Elba, promuovendo Luther: Verso l'inferno, il film tratto dalla popolare serie, ha spiegato a Empire UK perché è il momento di chiuderla con le etichette, anche quelle autoimposte.

I fan sono in grande attesa di Luther: Verso l'inferno con Idris Elba, in streaming su Netflix dal 10 marzo: il film ha come protagonista il popolare cupo detective della serie tv, un grande ritorno dopo cinque stagioni. Promuovendo il lungometraggio con Empire UK, Idris è tornato a discutere di questioni razziali nel mondo dell'intrattenimento, in particolare dell'etichetta "attore nero".



Luther: Verso l'Inferno: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Idris Elba: "Non mi descrivo più come 'attore nero', dobbiamo crescere"

Mattatore di Luther: Verso l'inferno, l'apprezzato attore britannico Idris Elba aveva già espresso in passato le sue perplessità su alcune dinamiche commerciali legate a un'inclusività meccanica, ma ora ha preso una decisione. Non vuole che la sua passi per ingratitudine, ammette di essere felice di essere stato un esempio, però l'etichetta "attore nero" è limitante e per lui non ci aiuta a compiere i passi necessari per dimenticare il razzismo.

Posso pure essere stato il primo con questo aspetto a fare una certa cosa, e questo è bene, è bello lasciarlo come eredità, così i ragazzini neri, ma anche quelli bianchi, crescendo nelle circostanze in cui sono cresciuto io, possano vedere che c'era un ragazzino di Canning Town che è arrivato a fare quello che faccio io. Si può fare. [...ma non mi descrivo più come] "Attore nero", è una descrizione che mi ingabbiava. Dobbiamo crescere, dobbiamo proprio. La nostra pelle non è più di quello: è solo pelle.