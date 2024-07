Iddu: L'Ultimo Padrino, una prima clip del film in concorso al Festival di Venezia

News Cinema

Elio Germano e Toni Servillo sono i protagonisti di questo film diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza che si ispira alla figura del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Ecco trailer, trama e dettagli di Iddu.

Uno dei cinque film italiani (su ventuno totali, quindi quasi un quarto) che sono stati selezionati per il Concorso del Festival di Venezia 2024 (qui il programma completo) è Iddu - L'Ultimo Padrino, il film scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza (la coppia di film come Salvo e Sicilian Ghost Story) che si ispira alla storia e alla figura del famigerato boss mafioso Matteo Messina Denaro, quello che è stato arrestato a Palermo il 16 gennaio 2023 dopo trent'anni di latitanza. Nella ricostruzione delle vicende del boss, che Alberto Barbera, direttore della Mostra, ha definito "più farsesca che realistica", Elio Germano interpreta il ruolo di Messina Denaro, mentre Toni Servillo un suo quasi grottesco fiancheggiatore. A completare il cast, al fianco di Germano e Servillo che recitano assieme per la prima volta, ci sono anche Daniela Marra, Barbora Bobulova, Giuseppe Tantillo, Fausto Russo Alesi, Betti Pedrazzi, Antonia Truppo, Tommaso Ragno, Filippo Luna, Rosario Palazzolo, Roberto De Francesco, Vincenzo Ferrera, Gianluca Zaccaria.

Iddu - L'Ultimo Padrino, che conta anche sulle musiche originali composte da Colapesce, uscirà nelle sale italiane il 10 ottobre distribuito da 01 Distribution.

Questa la sua trama ufficiale e, di seguito, una prima clip video:

Sicilia, primi anni 2000.

Dopo alcuni anni in prigione per mafia, Catello, politico di lungo corso, ha perso tutto. Quando i Servizi Segreti italiani gli chiedono aiuto per catturare il suo figlioccio Matteo, ultimo grande latitante di mafia in circolazione, Catello coglie l'occasione per rimettersi in gioco. Uomo furbo dalle cento maschere, instancabile illusionista che trasforma verità in menzogna e menzogna in verità, Catello dà vita a un unico quanto improbabile scambio epistolare con il latitante, del cui vuoto emotivo cerca d’approfittare. Un azzardo che con uno dei criminali più ricercati al mondo comporta un certo rischio…