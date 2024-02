I Tre Moschettieri: Milady: una clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

È nei cinema italiani da oggi, mercoledì 14 febbraio, la seconda parte del dittico di film che hanno rilanciato per l'ennesima volta al cinema le avventure dei personaggi del libro di Alexandre Dumas. Ecco una clip di I Tre Moschettieri: Milady in anteprima esclusiva.

Produzione a alto budget (soldi ben spesi, come dimostra il risultato) che ha dato la stura a quello che in Francia già viene definito il Dumas Cinematic Universe, il dittico di film di Martin Bourboulon che portano al cinema di nuovo, e con restituita dignità, i personaggi del grande scrittore francese si conclude ora con I Tre Moschettieri: Milady, al cinema dal 14 febbraio con Notorious in collaborazione con Medusa Film.

Come è chiaro dal titolo esplicito, grande protagonista di questa seconda parte è quella bellissima creazione di Dumas chiamata Milady de Winter, qui interpretato da una conturbante Eva Green che - come raccontato nella nostra recensione del film - ammanta di una malinconia gotica e sofferente questo suo personaggio seducente e spregiudicato.

A dover fare i conti con il fascino e la letalità di Milady è qui, più di chiunque altro, il giovane D'Artagnan di François Civil, che in questo film incrocerà a più riprese la sua strada nel tentativo di salvare l'amata Constance (Lyna Khoudri)- che abbiamo visto rapire da misteriosi sconosciuti alla fine del primo film - e di sventare i complotti che mettono in pericolo la vita e il regno di Luigi XIII, qui interpretato da Louis Garrel.

Un D'Artagnan che sembra confuso e animato da sentimenti ambivalenti nei confronti di Milady, e che desta la preoccupazione (e l'ironia) dei suoi compagni Moschettieri, Athos, Porthos e Aramis, interpretati rispettivamente (e ottimamente) da Vincent Cassel, Pio Marmaï e Romain Duris, come ci racconta questa clip di I Tre Moschettieri: Milady che vi presentiamo in anteprima esclusiva:



I Tre Moschettieri: Milady: Una Clip Ufficiale Italiana in anteprima esclusiva del Film - HD

Così come il precedente I Tre Moschettieri: D'Artagnan, questo I Tre Moschettieri: Milady è stato sceneggiato da Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière, che sono passati anche alla regia per la prosecuzione del Dumas Cinematic Universe e la realizzazione dell'annunciato film tratto dal "Conte di Montecristo" che uscità in Francia a fine anno e vede la partecipazione nel cast del nostro Pierfrancesco Favino.

Questi sono la trama ufficiale e il trailer italiano di I Tre Moschettieri: Milady.

Constance viene rapita sotto gli occhi di D’Artagnan. In una frenetica ricerca per salvarla, il giovane moschettiere è costretto a unire le sue forze con quelle della misteriosa Milady de Winter. Mentre il Re è in balia del cardinale Richelieu, D’Artagnan e i Moschettieri sono l’ultimo baluardo prima del caos. Ma, con la Francia che rischia di essere messa a ferro e fuoco, il destino li porterà davanti a una scelta: sacrificheranno coloro che amano per portare a termine la loro missione?