I Tre Moschettieri - D'Artagnan, è arrivato il nuovo trailer italiano!

È arrivato il nuovo trailer italiano di I Tre Moschettieri - D'Artagnan, con Eva Green e Vincent Cassel, al cinema dal 6 aprile.

Ci aspetta in sala il 6 aprile I Tre Moschettieri - D'Artagnan, kolossal europeo in costume, diretto da Martin Bourboulon e interpretato da Vincent Cassel, Eva Green, Louis Garrel e Romain Duris. È arrivato un nuovo trailer italiano del film, libera rivisitazione ovviamente del più volte adattato "I tre Moschettieri" di Alexander Dumas.



I Tre Moschettieri: D'Artagnan: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

I Tre Moschettieri - D'Artagnan, la trama del film con Vincent Cassel

In I Tre Moschettieri: D'Artagnan, il protagonista (portato sullo schermo da François Civil) cerca di salvare una ragazza che sta per essere rapita in Guascogna. Per una serie di circostanze viene dato per morto, ricomparendo a Parigi ancora deciso a ritrovare gli aggressori. Lì capisce che la congiura arriva sino alla vetta della società francese, ed è ordita dal Cardinale Richelieu: a questo punto non gli rimarrà che allearsi con i Tre Moschettieri del Re, Athos (Vincent Cassel), Porthos (Pio Marmaï) e Aramis (Romain Duris). Quando però s'innamora di Costance, la confidente della regina, si trova contro Milady (Eva Green), legata a Richelieu.

Il film che arriva al cinema costituisce la prima parte dell'adattamento del romanzo originale. Leggi anche Eva Green fa causa per un film cancellato e si scaglia contro il produttore: "È un subdolo sociopatico"