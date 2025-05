I Puffi - Il Film, il nuovo trailer in italiano, Paolo Bonolis è il Grande Puffo, Luca Laurenti è Gargamella (e Razamella)

News Cinema

Sarà al cinema dal 27 agosto I Puffi - Il Film di Chris Miller, nuova avventura dei mitici esserini blu ideati dal compianto Peyo. Nella versione italiana Paolo Bonolis dà la voce al Grande Puffo, mentre Luca Laurenti si occupa di Gargamella e del giovane ma già diabolico Razamella.

È arrivato il nuovo trailer italiano di I Puffi - Il film di Chris Miller, nei nostri cinema dal 27 agosto: la versione italiana del lungometraggio di animazione, con qualche scena ambientata nel mondo reale, si avvale delle voci di Paolo Bonolis per il Grande Puffo e di Luca Laurenti nel doppio ruolo del perfido Gargamella e di suo fratello Razamella, non meno ossessionato del "fratellone" dai minuscoli esseri. Il lungometraggio è targato Paramount Pictures, realizzato dalla Paramount Animation, distribuito in Italia da Eagle Pictures.



I Puffi - Il Film: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film con le voci italiane di Paolo Bonolis e Luca Laurenti - HD

I Puffi - Il Film, la trama del nuovo film di animazione, dal regista di Shrek Terzo e di Il gatto con gli stivali

È Chris Miller, già coregista di Shrek Terzo e del primo Il gatto con gli stivali, a occuparsi della nuova sortita in animazione dei Puffi, creati da Peyo nel lontano 1958 e colonna dell'infanzia di chi è stato bambino negli anni Ottanta (grazie alla loro trasposizione animata seriale, firmata da Hanna & Barbera). Questo nuovo I Puffi - Il Film, in originale semplicemente Smurfs, racconta del rapimento del Grande Puffo ad opera di Gargamella e di suo fratello Razamella. Unica speranza per il salvataggio è la squadra capitanata da Puffetta e da Ken, il fratello dalla rossa barba proprio del Grande Puffo. La missione diventerà sempre più complicata, perché nostri eroi vivranno diverse avventure, finendo nel mondo reale e diventando anche amici dei bizzarri Poot, creature ossessionate dalle torte!

Scritto da Pam Brady, già collaboratrice di Parker & Stone su South Park e più di recente cosceneggiatrice del Ruby Gillman targato DreamWorks, il film è animato dall'inglese Cinesite, con uno stile visivo che non vuole perdere la base bidimensionale delle espressioni dei personaggi: in particolare ci sembra che la resa degli occhi guardi al lavoro svolto (bene) dalla DreamWorks sui Troppo cattivi. Rihanna, voce di Puffetta nella versione originale, è coproducer e coautrice delle canzoni originali. L'ultimo film di animazione per il cinema con i Puffi risale al 2017, era I Puffi - Viaggio nella foresta segreta (dove in inglese Puffetta fu doppiata da un'altra cantante, Demi Lovato: è una tradizione, evidentemente!).