I Puffi - Il Film è primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Appena uscito nel nostro paese, I Puffi - Il Film si è aggiudicato la vetta del botteghino italiano del weekend, scalzando Troppo Cattivi 2, finito al secondo posto. Al terzo entra la commedia nera I Roses con Benedict Cumberbatch e Olivia Colman.

Al boxoffice italiano del weekend il primo posto spetta all'esordio di I Puffi - Il Film, nuovo reboot animato dei personaggi di Peyo, targato Paramount Animation con produzione a cura della Cinesite e regia del Chris Miller di Shrek Terzo e Il gatto con gli stivali: la storia del Puffo Senza Nome, chiave di volta per la lotta contro il mago Razamella (fratello di Gargamella) conquista il nostro pubblico per 1.546.300 euro sui cinque giorni (1.212.800 nel fine settimana). Per un costo stimato da Variety sotto i 60 milioni di dollari, il lungometraggio ne ha raccolti nel mondo 114.675.200 (fonte Boxofficemojo). Si sperava andasse meglio, specie negli USA: dopo l'uscita a metà luglio, da quelle parti si è fermato a 31 milioni.