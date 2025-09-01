I Puffi - Il Film è primo al boxoffice italiano del weekend
Appena uscito nel nostro paese, I Puffi - Il Film si è aggiudicato la vetta del botteghino italiano del weekend, scalzando Troppo Cattivi 2, finito al secondo posto. Al terzo entra la commedia nera I Roses con Benedict Cumberbatch e Olivia Colman.
Al boxoffice italiano del weekend il primo posto spetta all'esordio di I Puffi - Il Film, nuovo reboot animato dei personaggi di Peyo, targato Paramount Animation con produzione a cura della Cinesite e regia del Chris Miller di Shrek Terzo e Il gatto con gli stivali: la storia del Puffo Senza Nome, chiave di volta per la lotta contro il mago Razamella (fratello di Gargamella) conquista il nostro pubblico per 1.546.300 euro sui cinque giorni (1.212.800 nel fine settimana). Per un costo stimato da Variety sotto i 60 milioni di dollari, il lungometraggio ne ha raccolti nel mondo 114.675.200 (fonte Boxofficemojo). Si sperava andasse meglio, specie negli USA: dopo l'uscita a metà luglio, da quelle parti si è fermato a 31 milioni.
Cede quindi la prima posizione, accontentandosi della seconda, un altro cartoon: questa volta si parla della DreamWorks Animation e del suo sequel Troppo Cattivi 2, dove Mr. Wolf e la sua banda di animali antropomorfi devono affrontare dei loro imitatori. Lo scatenato film di Pierre Perifel ha raccolto altri 681.400 euro, per un totale in Italia finora di 2.586.200. Nel mondo si parla di 178 milioni di dollari, a fronte di un budget che stando a The Numbers si è aggirato sugli 80: anche in questo caso, in virtù del successo del capitolo precedente, ci si aspettava forse un'accoglienza più calorosa.
Entra al terzo posto la guerra coniugale intrisa di umorismo nero con Benedict Cumberbatch e Olivia Colman: I Roses di Jay Roach è un nuovo adattamento del romanzo di Warren Adler, che già Danny DeVito portò sul grande schermo nel 1989, con la coppia Michael Douglas - Kathleen Turner. Debutta con 480.000 euro sui cinque giorni (412.700 nel fine settimana). Non sappiamo quanto sia costato, ma nel mercato globale è partito con soli 17 milioni di dollari.
I 400.000 euro rastrellati dalla quarta posizione non appartengono a una nuova uscita, ma alla riedizione di Harry Potter e il Calice di Fuoco (2005) di Mike Newell: a vent'anni di distanza, i fan non hanno mai dimenticato le stelle polari Daniel Radcliffe - Rupert Grint - Emma Watson, anche se è in lavorazione la serie reboot.
Cade dal secondo al quinto posto la rivelazione dell'estate: l'horror Weapons di Zach Cregger continua a giocare con le aspettative del pubblico, che almeno in Italia finora gli ha regalato 2.667.000 euro (310.000 nel weekend). Che fine avranno fatto quei bambini, tutti compagni di classe, scomparsi misteriosamente in una notte? La Warner Bros. ha puntato su un cavallo originale e ha fatto bene: l'incasso mondiale di 234.603.000 dollari giustifica molto bene l'investimento sotto i 40 riportato da Variety.
