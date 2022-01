I più importanti film in streaming diretti da Antoine Fuqua

News Cinema

L'autore di Training Day e The Equalizer compie oggi 56 anni. Cinque film in streaming per ripercorrere una carriera all'insegna del genere.

Puntiamo oggi lo sguardo dei nostri cinque film in streaming verso Antoine Fuqua, regista nato a Pittsburgh il 19 gennaio 1966. Specializzatosi fin dagli esordi in un tipo di cinema di genere impostato sul ritmo della narrazione e sulla pregnanza dei personaggi, Fuqua negli anni ha costruito una carriera di tutto rispetto, soprattutto grazie al suo sodalizio artistico con il due volte premio Oscar Denzel Washington. Questi dunque i titoli che a nostro avviso rappresentano il meglio della produzione artistica e commerciale di un cineasta che all’interno del cinema mainstream ha saputo sviluppare uno sguardo piuttosto personale e preciso. Buona lettura.

I migliori film in streaming diretti da Antoine Fuqua

Costretti ad uccidere

Training Day

Brooklyn’s Finest

Southpaw - L’ultima sfida

I magnifici 7

Costretti ad uccidere (1998)

Fin dall’esordio dietro la macchina da presa Fuqua dimostra di saper padroneggiare il thriller d’azione con occhio lucido e senso dello spettacolo. Interpretato dalla leggenda del genere Chow Yun-Fat e da una nerboruta Mira Sorvino come co-protagonista, Costretti ad uccidere si rivela un prodotto di genere con una sua identità molto specifica e uno spettacolo organizzato con gusto. Scene di sparatorie degne del miglior cinema di Hong-Kong e un finale davvero divertente. Da gustare in allegria per gli amanti degli sparatutto con un’anima. Disponibile su CHILI, Apple Itunes.

Training Day (2001)

Training Day: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Da una sceneggiatura al fulmicotone di David Ayer un thriller metropolitano ambientato in una Los Angeles dove vivono soltanto angeli caduti. Un giorno come tanti vissuto da due poliziotti che si tramuta in un incubo tesissimo e ottimamente diretto. La forza primaria di Training Day sono ovviamente i due protagonisti Denzel Washington e Ethan Hawke, impegnati in una gara di bravura come poche ne abbiamo viste nel nuovo millennio. Nomination all’Oscar come non protagonista per il secondo, statuetta per Washington infuocato e istrionico come non mai. Grande film di genere. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Brooklyn’s Finest (2009)

Brooklyn's Finest: trailer originale del film - HD

A nostro avviso il noir più personale e sentito di Fuqua, un poliziesco livido e disperato che interseca tre storie di poliziotti corrotti, senso del dovere che dilania lo spirito, criminali senza scrupoli e altri con una coscienza morale anche più forte di chi la legge deve farla rispettare. Brooklyn’s Finest si dipana come una tragedia contemporanea fatta di figure in chiaroscuro e momenti di tensione narrativa e umana potenti. Ethan Hawke, Richard Gere, Wesley Snipes, Don Cheadle e Lili Taylor sono tra i protagonisti di un film monumentale, di enorme impatto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Amazon Prime Video, NOW.

Southpaw - L’ultima sfida (2015)

Southpaw - L'ultima sfida: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Un film corposo, enormemente sottovalutato, un ritratto psicologico perfettamente definito, quello di un uomo la cui indole autodistruttiva si esplicita attraverso il corso di un arco narrativo molto ben sviluppato. Jake Gyllenhaal interpreta un pugile violento, sanguinante e umano, che pian piano trasforma Southpaw in un dramma familiare di notevole spessore drammatico. Rachel McAdams, Naomie Harris, Forest Whitaker compongono il resto del cast di un film davvero notevole, forse il nostro preferito di Fuqua. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

I magnifici 7 (2016)

Remake del classico western diretto da Robert Aldrich, Fuqua organizza uno spettacolo cinematografico roboante e con un cuore pulsante. I magnifici 7 si rivela un film di spessore che coniuga spettacolo mainstreaming e lavoro sul genere molto specifico. Il solito denzel Washington guida un cast notevole, dove ritrova Ethan Hawke, Chris Pratt, Vincent d’Onofrio, Peter Sarsgaard e molti altri. Successo di pubblico per un western coi fiocchi, divertente ed emozionante. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.