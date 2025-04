I Peccatori: prenota il tuo invito omaggio per l'anteprima del film con Michael B. Jordan!

News Cinema

I Peccatori: la trama e il trailer del film

ambientato nel profondo Sud degli Stati Uniti, nel periodo in cui erano in vigore le leggi di segregazione razziale Jim Crow. Due fratelli gemelli (entrambi interpretati da Jordan) provano a lasciarsi alle spalle le loro vite travagliate, tornando nella loro città natale per ricominciare. Una volta giunti, però, scoprono che un male ancora più grande li sta aspettando... Per accoglierli di nuovo.Oltre al protagonista Michael B. Jordan,Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O’Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Miller e Delroy Lindo.