I migllori film in streaming sulle invasioni aliene

Il 30 ottobre 1938 la celeberrima versione de La guerra dei mondi di H.G. Wells recitata da Orson Welles veniva trasmessa dalla radio americana. Celebriamo la ricorrenza con i film in streaming che parlano di invasioni aliene.

Il 30 ottobre 1938 Orson Welles trasmise in radio una registrazione de La guerra dei Mondi di H.G. Wells che diventó un vero e proprio fenomeno mediatico, scatennado il panico presso la popolazione americana. In onore di questo evento storico per l’entertainment a stelle e strisce vi proponiamo cinque film in streaming che hanno come tema l’invasione aliena, declinata secondo diverse forme, toni, sottotesti e produzioni spettacolari. Buona lettura.

I migliori film in streaming sulle invasioni aliene

L'invasione degli ultracorpi (1956)

Il primo adattamento del famoso romanzo di Jack Finney impone definitivamente Don Siegel come uno dei grandi autori di genere contemporanei. Il suo L'invasione degli ultracorpi si rivela uno straordinario concentrato di tensione narrativa e di racconto metaforico di un’America assediata psicologicamente dal terrore rosso. Magnifico momento di fantascienza, davvero uno dei film maggiormente riusciti di quel decennio così contradditorio e ambiguo. Bellissimo. Disponibile su Amazon Prime Video.

Terrore dallo spazio profondo (1978)

Puó un remake essere migliore dell’originale. Il film di Philip kaufman lo conferma assolutamente. Il suo Terrore dallo spazio profondo diventa immediatamente uno degli sci-fi piú terrificanti e angosciosi mai realizzati. Donald Sutherland superlativo guida un gruppo di attori magnifici che contiene anche Leonard Nimoy, Jeff Goldblum e Veronica Cartwright. Capolavoro di suspense con effetti speciali minimi ma orribili, nel senso migliore del termine. Uno schiaffo all’America consumista e omologatrice. Davvero incredibile nella sua potenza espressiva ed emotiva. Disponibile su Amazon Prime Video.

La cosa (1982)

John Carpenter come sempre lavora con il senso di oppressione e paranoia come nessun altro. ma stavolta ci aggiunge anche effetti speciali all’avanguardia che si fanno magnifici per quanto raccapriccianti. Kurt Russell conduce La cosa dentro un labirinto di terrore mai sperimentato in precedenza, con momenti di cinema di genere davvero spropositati nella loro efficacia. Scene da incubi, atmosfere soffocanti, il meglio di un cineasta senza uguali. Da inchino. Ancora oggi distrugge la concorrenza in merito. Disponibile su Rakuten TV, Amazon Prime Video.

La guerra dei mondi (2005)

La Guerra dei Mondi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Se David Koepp avesse consegnato a Steven Spielberg una sceneggiatura intera, staremmo a scrivere di un capolavoro assoluto, mentre invece La guerra dei mondi è “semplicemente” un film con una prima parte straordinaria e una seconda soltanto accettabile. Tom Cruise come padre distratto funziona davvero bene, gli effetti speciali e la messa in scena a tratti si fanno addirittura clamorosi. Steven Spielberg non perde un colpo e sciorina una visione straordinaria. Peccano che narrativamente il film si blocchi, ma lo spettacolo è assicurato. E il successo di pubblico anche…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Annientamento (2018)

Il film di fantascienza piû ammaliante e conturbante degli ultimi dieci anni. Alex Garland dirige una Natalie Portman perfetta nell’impersonare la finitezza dell’essere umano di fronte alla poesia terrificante del potere sconosciuto. Annientamento si muove con una soave fluidità che conduce lo spettatore dentro un labirinto visivo e sensoriale splendido quanto terrificante. Jennifer Jason Leigh e Tessa Thompson a supporto sono ottime, come al comparsa di Oscar Isaac. Film portentoso, davvero una perla di fantascienza concettuale e angosciante. Ottimo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video.