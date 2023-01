I migliori giorni e la temibile notte di Capodanno: intervista con Max Tortora e Paolo Calabresi

News Cinema

Quattro episodi molto diversi dedicati con ironia a i migliori giorni con il Capodanno che risulta il più temuto e forse violento del film diretto da Massimiliano Bruno e Edoardo Leo. Ne abbiamo parlato con i due protagonisti in un'intervista video.

Un Capodanno col botto, a rischio di diventare letale. L'episodio più infuocato dei quattro episodi de I migliori giorni di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo è senz'altro quello dedicato alla notte più temuta e solo in apparenza attesa, quella in cui tutti dobbiamo divertirci ma vorremmo essere altrove. Un imprenditore sembra perdere il sorriso quando si presenta con doni e cena in regalo in una mensa per non abbienti. Lo fa ovviamente in maniera del tutto opportunistica e si ritrova un suo ex dipendente ancora con il dente e tutto sé stesso bello avvelenato.

Ne abbiamo parlato con i due protagonisti della notte di Capodanno, Max Tortora e Paolo Calabresi, in questa intervista video.