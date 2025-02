I migliori film in streaming tratti dall'opera di Tennessee Williams

News Cinema

Il grande commediografo e sceneggiatore moriva il 25 febbraio del 1983. Ecco i film in streaming ispirati dalle sue magnifiche opere teatrali.

I cinque film in streaming di oggi sono dedicati ai migliori adattamenti per il grande schermo delle opere di Tennessee Williams. Il grande autore americano, scomparso il 25 febbraio del 1983 all’età di 71 anni, ha permesso a registi di spessore e soprattutto grandi attori di elevare le loro performance con personaggi complessi e lontani dagli stereotipi. Eccovi dunque i migliori titoli tratti da Williams, e come sempre vi auguriamo buona lettura.

I migliori film in streaming tratti da Tennesse Williams

Un trama che si chiama desiderio (1951)

Il primo capolavoro ispirato da Williams arriva grazie alla visione potente di Elia Kazan, il quale regala a Marlon Brando e Vivien Leigh i ruoli che possono valere una carriera. Per il mitico “Padrino” arriva la prima candidatura all’Oscar, per la star di Via col vento invece la seconda statuetta come miglior attrice protagonista. Un tram che si chiama desiderio si rivela un adattamento torrido, fortemente simbolico, un film che si impregna di realismo ma a anche trascendere. Altri tre Oscar vinti, a Karl Malden come non protagonista, a Kim Hunter come attrice non protagonista e per le scenografie. Lungometraggio che ha in qualche modo definito il dramma negli anni ‘50. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La gatta sul tetto che scotta (1958)

Paul Newman regala al pubblico una prova straordinaria nel film diretto da Richard Brooks. L’attore riesce a connotare il suo “perdente” di sfumature psicologiche prima sconosciute a questo tipo di figure. Accanto a lui Elizabeth Taylor sviluppa una figura femminile irruenta e passionale, e Burt Ives a supporto è altrettanto efficace. La gatta sul tetto che scotta viene diretto da Brooks con una precisione emotiva e un’eleganza impressionanti. Il film ottiene svariate nomination all’Oscar tra cui film, regia, i due attori protagonisti, ma non arriva alcuna statuetta. Almeno quella a Newman poteva starci davvero…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Improvvisamente l’estate scorsa (1959)

Ambientato in una New Orleans soffocante, quasi da film horror, Improvvisamente l’estate scorsa è uno dei film più duri e oscuri tratti da Williams. Joseph L. Mankiewicz si avvale delle grandi performance di Montgomery Clift, Elizabeth Taylor e Katharine Hepburn, con queste due che ricevono la nomination all’Oscar. Improvvisamente l’estate scorsa divide la critica e il pubblico, ma col tempo si guadagna giustamente lo statuto di film di culto. I sottotesti legati all’omosessualità latente dei personaggi sono ancora più marcati del solito. Film di enorme impatto emotivo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La dolce ala della giovinezza (1961)

Ancora l'accoppiata composta da Richard Brooks e Paul Newman portando sul grande schermo un’altra opera di Williams che però non possiede la forza propositiva e il vigore cinematografico del precedente, anche se si tratta comunque di grande teatro filmato. La dolce ala della giovinezza si segnala principalmente per le prove superbe della grande Geraldine Page e per le prove a supporto di Shirley Knight ed Ed Begley, che arriva addirittura all'Oscar come non protagonista. Film denso di significazioni, con un finale interessante da decifrare e personaggi a tutto tondo comunque affascinanti. Non siamo a livello della Gatta come scritto, ma non ci manca poi tanto…Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La notte dell’iguana (1964)

Ultima traduzione cinematografica da Williams che vi proponiamo è quella realizzata da un altro grande titano del cinema classico quale era John Huston. Richard Burton nei panni di un uomo di fede tutt’altro che integerrimo guida con carisma un cast composto anche da Ava Gardner, Deborah Kerr e Grayson Hall tra gli altri. La notte dell’iguana si sviluppa in maniera alterna ma con momenti di grandissimo cinema, e soprattutto con prove di attori al massimo livello della loro capacità espressiva. La violenza psicologica di alcune scene è evidente, in una trasposizione poderosa anche nei suoi difetti. Da amare nel bene e nel male. Disponibile su Amazon Prime Video.