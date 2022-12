News Cinema

La scrittrice britannica nasceva il 16 dicembre 1775. Ecco cinque film in streaming ispirati dai suoi splendidi romanzi.

Il 16 dicembre 1775 nasceva a Steventon, nel Regno Unito, il genio letterario di Jane Austen. Sotto più d'un aspetto la scrittrice britannica ha contribuito a formare la letteratura contemporanea, dipingendo in particolar modo figure femminili con una profondità psicologica e sfaccettature prima sconosciute. Le storie raccontate dalla Austen posseggono tematiche e problematiche del tutto contemporanee, oltre che personaggi indimenticabili. Questi i cinque film in streaming che a nostro parere rappresentano le migliori trasposizioni cinematografiche dall’opera della Austen. Come sempre buona lettura.

I migliori film in streaming tratti dall’opera di Jane Austen

Orgoglio e pregiudizio (1940)

Partiamo con un trio di attori straordinari quali Greer Garson, Sir Laurence Olivier e Maureen O’Sullivan che regalano a questa versione di Orgoglio e pregiudizio un’eleganza e un fascino degne delle migliori produzioni del periodo. Alla regia un grande veterano capace di allestire spettacoli di primissimo ordine quale era Robert Z. Leonard. Film sfaccettato e con delle sequenza ipnotiche. Oscar per la miglior scenografia. Un classico del cinema in costume. Disponibile su Rakuten TV, Amazon Prime Video.

Ragione e sentimento (1995)

Emma Thompson adatta il classico della Austen in una sceneggiatura capace di vincere l’Oscar, Ang Lee dirige lei, Kate Winslet, Hugh Grant e altri grandi caratteristi britannici in un film gentile e appassionante, uno dei migliori adattamenti in assoluto e non soltanto dalla scrittrice. Ragione e sentimento è un gioia per gli occhi ma soprattutto per il cuore, straordinario esempio di come cinema e letteratura possano compenetrarsi e completarsi a vicenda. Film bellissimo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple itunes, Amazon Prime Video.

Emma (1996)

Lo sceneggiatore Douglas McGrath (Pallottole su Broadway insieme ad Allen) passa dietro la macchina da presa per regalare a Gwyneth Paltrow un ruolo che le calza a pennello. Emma è una ricostruzione in costume accurata e gioiosa, con alcuni momenti di buon cinema e una protagonista che sa lasciare anche il giusto spazio ad attori di lusso come Jeremy Northam, Alan Cumming, Toni Collette e James Cosmo. Arriva l’Oscar per la colonna sonora di Rachel Portman. Film ottimamente confezionato. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, Paramount +.

Orgoglio e pregiudizio (2005)

Orgoglio e Pregiudizio: Il Trailer Ufficiale del Film

L'adattamento cinematografico forse più famoso dalla Austen, e con un certo merito. Joe Wright compone un film molto ben confezionato ma soprattutto profondo nei personaggi, ottimo nella delineazione delle psicologie, romantico ma mai smielato. Keira Knightley arriva alla nomination all’Oscar, Donald Sutherland come non protagonista è eccezionale, Rosamund Pike bellissima. Questo Orgoglio e pregiudizio non possiede alcun difetto, funziona sotto ogni punto di vista. Quattro candidature all’Oscar, forse ne avrebbe meritate anche altre. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Emma (2020)

Chiudiamo col film forse più contemporaneo tratto dalla Austen, una versione di Emma che vira maggiormente verso la commedia ma con un'attenzione a tematiche e psicologie realmente moderne. Autumn de Wilde dirige con mano leggera ma sicura una strepitosa Anya Taylor-Joy e un’ottima Mia Goth a supporto. Questo Emma diverte ma è lontanissimo dall’essere un prodotto superficiale. Civettuolo non vuol dire necessariamente vuoto, tutt’altro…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.