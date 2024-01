I migliori film in streaming interpretati e/o diretti da Mel Gibson

News Cinema

Compie oggi 67 anni il protagonista di Arma Letale e Braveheart, per cui ha anche vinto l'Oscar per la miglior regia. Ecco i suoi film in streaming maggiormente acclamati.

Compie oggi 67 anni Mel Gibson, attore e regista che soprattutto negli anni ‘80 e ‘90 ha svolto un ruolo fondamentale per il cinema mainstream hollywoodiano. Nato negli Stati Uniti, trasferitosi in Australia all'età di dieci anni, Gibson ha ottenuto i primi successi grazie a registi del calibro di Peter Weir e George Miller, per poi diventare una delle maggiori star internazionali grazie al franchise di Arma letale. Ecco i cinque film in streaming con cui vogliamo ripercorrere in sintesi la carriera di una delle personalità maggiormente eccentriche - se non addirittura problematiche - del panorama dell'entertainment contemporaneo. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati e/o diretti da Mel Gibson

Interceptor

Arma letale

Braveheart - Cuore impavido

Signs

La battaglia di Hacksaw Ridge

Interceptor (1979)

Il primo grande successo di pubblico arriva grazie al visionario George Miller e all’originale Mad Max. Il suo Interceptor si rivela infatti un film post-apocalittico vibrante e denso di pathos, con un protagonista al limite della follia - come il mondo che lo circonda - e almeno tre sequenze da storia del cinema di genere. Il mito di Gibson come istrione borderline inizia a sedimentarsi nell’immaginario collettivo. Con un film che a tratti davvero non lascia scampo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

Arma letale (1987)

Arma letale: Il trailer del film

Grazie a Richard Donner dietro la macchina da presa, a Danny Glover come perfetto copilota e a un ritmo forsennato di azione e commedia magnificamente mescolate. Mel Gibson esplode come il divo di una generazione. Arma letale possiede pochissimi difetti, si dimostra un giocattolo perfetto per andare incontro alle esigenze del grande pubblico, così come i suoi numerosi sequel di successo. Ci si diverte, si viene trattenuti con intelligenza, Donner è un “artigiano” di classe e spessore. Davvero poco nulla da aggiungere. Disponibile su Apple Itunes, NOW.

Braveheart - Cuore impavido (1995)

Braveheart - Cuore impavido: Il trailer italiano del film

Dopo il buon esordio come regista grazie a L’uomo senza volto, Gibson centra l’Oscar per il miglior film e la regia grazie a questo colossal dell'eroe dell'indipendenza scozzese nel Medioevo. Braveheart si rivela puro, purissimo Gibson: generoso, straripante, spettacolare, messianico al limite del fanatismo. Con un finale emozionante e sequenze di grande cinema dovute anche alla fotografia notevole di John Toll. Nel cast anche un roccioso Brendan Gleeson alla prima prova in un film mainstream. Lo spettacolo è ottimamente organizzato, c’è davvero poco da dire…Disponibile su Apple Itunes, Disney +.

Signs - (2002)

Forse il film maggiormente complesso e sinuoso dell’intera carriera di Gibson, che diventa un enorme successo commerciale grazie soprattutto alla capacità del regista M. Night Shyamalan di giocare con il non visto, di terrorizzare con l’idea ancor prima che con la visione. Signs si avvale anche di un cast notevole che comprende anche Joaquin Phoenix e una giovanissima Abigail Breslin. Il finale è ancora una volta eccessivamente cristologico - capita spesso nei film di Mel… - ma il film in toto si rivela davvero notevole. E ti regala una paura boia…Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

La battaglia di Hacksaw Ridge (2016)

Altra regia di indubbio spessore per un altro personaggio che fa del sacrificio umano la propria ragione di vita. Andrew Garfield si immola letteralmente in un film di guerra complesso, a tratti avvincente, purtroppo impregnato di un’ideologia in alcuni momenti fastidiosa. Poco importa, La battaglia di Hacksaw Ridge mette tutti d’accordo e arriva a conquistare la nomination all’Oscar per il film, la regia, il miglior attore protagonista. Anche in questo caso si vede cinema nerboruto. Inattaccabile dal punto di vista prettamente estetico. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.