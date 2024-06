I migliori film in streaming interpretati da Zoe Saldana

News Cinema

L'attrice da poco premiata a Cannes compie oggi 46 anni. Ecco i suoi film in streaming che preferiamo.

Sembra diventata una star quasi per caso, Zoe Saldana. Il modo in cui affronta il successo internazionale ottenuto con alcuni dei film di maggior incasso nella storia del cinema è quello di un’attrice che non guarda al glamour quanto al valore artistico del proprio lavoro. I cinque film in streaming che abbiamo scelto per augurarle buon compleanno testimoniano infatti scelte di carriera coraggiose e non scontate, in cui i blockbuster si alternano con produzioni maggiormente autoriali, decisamente non dirette al grande pubblico. Ecco dunque il meglio prodotto fino a oggi da Zoe Saldana, come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Zoe Saldana

Star Trek

Avatar

Il fuoco della vendetta - Out of the Furnace

Guardiani della galassia

Amsterdam

Star Trek (2009)

Star Trek: Il nuovissimo trailer italiano del film

Il reboot della leggendaria saga di fantascienza è uno spettacolo senza difetti, un viaggio incredibilmente divertente e dal ritmo forsennato. J.J. Abrams costruisce il film di fantascienza che mette d'accordo tutti, soprattutto pubblico di giovani e vecchi appassionati di Star Trek. Il resto lo fanno Chris Pine, Zoe Saldana, Karl Urban, Eric Bana, Winona Ryder e tutti gli altri. Ci si diverte un mondo, si parteggia per i personaggi, ci si gode uno spettacolo tanto geek quanto mainstream. Primo grande successo di pubblico per l’attrice, che diventa immediatamente una star dal sorriso sempre raggiante. Uno dei blockbuster più divertenti e meglio riusciti del nuovo millennio. Un applauso a tutti. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video.

Avatar (2009)

Avatar: Il nuovo trailer del film diretto da James Cameron

James Cameron chiama, Zoe Saldana risponde da protagonista assoluta. Non deve essere stato assolutamente facile girare Avatar, per molti anni il maggior successo assoluto della storia del cinema. L’impegno fisico dell’attrice e del resto del cast, composto tra gli altri da Sigourney Weaver e Sam Worthington, è titanico, come del resto richiede sempre il regista canadese. Risultato? Film che più epico e spettacolare non si potrebbe, tre premi oscar vinti e nomination per film e regia. Dietro gli effetti speciali la prova dell’attrice è comunque tangibile, potente, e lo è forse ancora di più nel sequel. Successo strameritato per Zoe. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Il fuoco della vendetta - Out of the Furnace (2014)

Il fuoco della vendetta - Out of the furnace: Il trailer italiano del film - HD

Uno dei drammi più lividi e soffocanti dei nostri tempi. Christian Bale protagonista di una storia di vendetta nell’America di periferia, lanciato contro il criminale Woody Harrelson che gli ha ucciso il fratello Casey Affleck. Scott Cooper dirige Il fuoco della vendetta - Out of the Furnace con mano sicura e attenta alle atmosfere opprimenti del film. La Rust Belt raccontata dall’interno, dove povertà e pessimismo regolano la vita delle persone. Saldana al meglio delle sue possibilità drammatiche, la quale accompagna il protagonista verso il suo percorso di sangue. Film da vedere col cuore in gola. Noi lo abbiamo davvero amato. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Guardiani della galassia (2014)

Guardiani della Galassia: Trailer italiano ufficiale - HD

Il ruolo di Gamora nei Guardiani della galassia è quello che probabilmente definisce la Saldana come star di livello internazionale, e meritatamente, poiché la fisicità e il carisma dell’attrice dietro il trucco pesantissimo sono comunque di qualità indiscutibile. E l’alchimia con il sellerone Chris Pratt è di quelle che fanno divertire senza troppo pensarci. James Gunn dirige un film spigliato, festaiolo, libero. Tutti vi partecipano con gioia assoluta, e lo spettacolo lo conferma. Forse l’ultimo blockbuster davvero “libero” della Disney/Marvel, e si nota in pieno Stralunato al punto giusto, una gioia effimera ma forte. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Amsterdam (2022)

Piccola, dolcissima partecipazione a questo film in costume a nostro avviso assolutamente sottovalutato. Perché dietro la messa in scena comunque notevole Amsterdam ha un tono lievemente surreale che colpisce al cuore. La forza emotiva dei personaggi è tangibile, Christian Bale e Margot Robbie sono strepitosi. Se poi aggiungi John David Washington, Robert De Niro, Anya Taylor-Joy, Timothy Olyphant e tutti gli altri, ecco che il cast eleva il film decisamente sopra la media. David O. Russell negli ultimi anni ha realizzato successi enormemente sopravvalutati, vedi The Fighter e American Hustle, mentre questo meritava molto maggior sostegno rispetto a quanto ottenuto. Ma così è la vita, David…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.